廣西三月三 兩岸學童相見歡

2018年04月17日 01:15 旺報 陳政錄

台北參訪團獲廣西小學童熱情歡迎。（記者陳政錄攝）

廣西小學童表演民俗戲劇。（記者陳政錄攝）

花蓮縣化仁中學原住民舞蹈隊帶來冠軍舞碼「阿美族豐年祭」。（記者陳政錄攝）

景美女中拔河隊與桂雅路小學師生交流拔河技巧。（記者陳政錄攝）

桂雅路小學安排民族美食活動。（記者陳政錄攝）

透過一個上午的交流，台北教育運動參訪團、花蓮縣化仁中學參訪團感受到桂雅路小學的滿滿熱情。（記者陳政錄攝）

廣西壯族自治區歡慶農曆三月三日民俗節日期間（4月12到27日），兩岸共同舉辦「中華一家親 - 桂台各民族歡度『壯族三月三』」系列活動，其中教育文化交流團16日首站來到廣西南寧桂雅路小學，花蓮縣化仁中學原住民舞蹈隊、景美女中拔河隊分別登台交流，廣西小學童也以民俗戲劇、歌舞和當地美食款待台灣參訪團，雙方透過實際、熱情的互動，激盪真摯的兩岸情誼。

三月三是大陸多個民族的傳統節日，其中以壯族為典型，是傳統祭祖、弘揚民族文化、歌舞交流的盛會，與台灣原住民族「豐年祭」類似。本次在廣西壯族自治區台辦、南寧市台辦、教育局等牽線下，於系列活動中邀請由台灣在職、退休的校長與景美女中拔河隊組成的「台北教育運動參訪團」，和花蓮縣化仁中學參訪團，參與跟桂雅路小學、南寧市二中等校的文化、體育交流活動。後續其餘三月三系列活動中，化仁中學原住民舞蹈隊將於交流聯誼會上表演、景美女中拔河隊也將參加「桂台拔河友誼賽」。

上午活動中，桂雅路小學先以民族舞蹈，和「歌仙」劉三姐與壯族先民鬥歌的傳統歌劇等開場；化仁中學則帶來拿下七年冠軍的「阿美族豐年祭」舞蹈，替「壯族三月三」活動，注入新的文化元素，而後雙方師長、學童們，更圍成一圈跳起豐年祭常見的牽手舞蹈。

舞蹈結束後，桂雅路小學安排小型民族運動會，包括丟沙包、背簍拋繡球、跳大繩、壯鄉板鞋舞、竹竿舞等項目與台灣參訪團同樂，會上景美女中拔河隊更與桂雅路小學教師、學生舉辦交流性質的拔河比賽。有廣西小學童直呼，能上場跟「世界冠軍」一較高下，不論輸贏都讓他相當興奮。

不只運動會，廣西方也安排特色美食活動，提供五色糯米飯、三角粽、沙糕、艾葉粑、酸品、油茶等民族特色食品，歡迎來賓品嚐。台灣參訪團學團表示，廣西人的熱情和多元的美食，都讓他們印象深刻，此外這趟異地交流經驗，也打開了自己的視野。

花蓮縣化仁中學校長梁仲志受訪表示，化仁是第二次組團來廣西交流，每次赴陸都留下深刻的印象，除了文化、體育交流外，他也觀察到大陸的教育體系下，學童在初中或更小的時候，就開始替自己未來的發展方向打算，而台灣教育則注重品德養成，雙方都有可互相借鏡、交流學習的地方。他也提到，化仁同學多來自花蓮偏鄉，透過難得的海外交流，孩子們回台灣後，因為「看得越多，想法也變得更加成熟」。

桂雅路小學校長陳一璐表示，該校以「貴於品、雅於行」為辦學理念。同時兩岸同根同源，民族文化交流更日益頻繁，相信每一次的互動，都能替雙方學校的發展帶來機遇，並以此為紐帶，締結深厚情誼。

台北市公私立小學校長協會榮譽理事長張文宏也說，桂台兩地文化、飲食、氣候相近，多元民族融合特色更能激盪許多藝術情懷，期盼在景美女中世界冠軍拔河團隊、化仁中學舞蹈表演下，能共同協助兩岸交流淵遠流長。

(旺報)