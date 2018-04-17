MLB》台將本季第2人 胡智為被光芒召上大聯盟

胡智為因明星中外野手基爾麥爾受傷，被光芒叫上大聯盟增強投手陣容。(美聯社資料照)

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中時電子報
／綜合報導
光芒明星中外野手基爾麥爾（左）在周一對費城人首局盜壘時，因撲壘造成右手拇指受傷，經診斷為韌帶撕裂，得開刀治療，至少免戰3個月。（美聯社資料照）

光芒明星中外野手基爾麥爾（Kevin Kiermaier）因撲壘造成右手拇指韌帶撕裂傷，必須開刀將免戰3個月，空出的25人名額球團決定補強投手，從3A拉上右投胡智為。小胡也成為繼紅襪林子偉之後，本季第2位升上大聯盟的台灣球員，也是首位投手。

胡智為本季在3A先發2場，共投9局失掉6分，自責分率6.00。由於光芒並非先發受傷才拉人頂替，預料小胡將被安插在長中繼位置，伺機而動。

小胡去年首次被拉上大聯盟，出賽6場均為後援身分，繳出1勝1敗、自責分率2.70的好投。今年大聯盟春訓也獲得4次登板機會，含1場先發，可惜共投6局被挨2轟、失4分，自責分率也是6.00。

光芒本季投手自責分率4.83，為美聯倒數第3，主要是15場比賽先發投手總共才投了67局，自責分率高達5.10，平均撐不滿5局，自然也拖累了牛棚。既然先發短命，胡智為任長中繼應有表現機會，進而爭取先發。

基爾麥爾在周一對費城人的第1局盜壘時傷到右手拇指，當天照X光並未骨折，隔天進一步接受磁振造影（MRI）檢查，卻得到韌帶撕裂的壞消息。目前他被放入10日傷兵名單，手術日期尚未確定，但免戰3個月跑不掉。

(中時電子報)

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