氣質高雅清秀！金正恩生母20歲嫩照曝光

北韓領導人金正恩生母高英姬20歲時照片曝光。（圖取自日媒《每日新聞》）

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中時電子報
／整理報導

北韓領導人金正恩因胖胖的外型被外界譽為「金小胖」，或許世人比較熟悉的是金正恩父親金日成的樣子，然事實上金正恩生母高英姬可是不折不扣的美人！近來1名曾與高英姬年輕時交流的友人向日媒公開一組高英姬年輕時候的照片，模樣清秀，頗具仙氣，與北韓先前公開的官方照片模樣有些不同。

日媒《每日新聞》公開一組高英姬友人珍藏據悉，照片中的高英姬面露微笑與友人合影！據悉，照片是在1973年7月至9月左右拍攝，當時高英姬僅20歲，尚未與金正日相識，只是平壤萬壽台藝術劇院的舞蹈員。

為確定照片真偽，《每日新聞》將照片長進行身分鑑定的東京齒科大學教授橋本正次鑑定，其利用特定手法將相片與多張高英姬照片進行比較，確認照片中的確是高英姬本人。另東京慶應義塾大學副教授礒﨑敦仁證實，這批舊照片極其珍貴，「即使在日本，高英姬的照片也很少」

事實上，高英姬也和日本大有關係，她1952年在日本出生，童年時跟隨家人返回北韓，並加入萬壽台藝術團。高英姬美麗的容貌讓金正日大為傾倒，因此成為金正日的第四任妻子，之後和金正日生下2子1女，包括金正哲、金正恩兄弟及妹妹金與正，2004年在法國去世。

(中時電子報)

北韓領導人金正恩生母高英姬20歲時照片曝光。（圖取自日媒《每日新聞》）

文章來源：日本《每日新聞》

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