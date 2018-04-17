熱量僅白飯一半！運動前後吃「馬鈴薯」營養大不同

2018年04月17日 04:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序慢慢進入夏日，近來台灣也屢屢飆出30度以上高溫！夏天難免會穿得清涼些，然露出胖胖手臂、小腹總是不好看！夏天好身材，就從飲食開始！為維持完美體態，健身需搭配正確飲食觀念、遵循『三分練，七分吃』基本原則，透過飲食修補運動過程損傷的組織，身型體質都將改善。如馬鈴薯熱量僅為白飯一半，但膳食纖維含量更高，運動前後吃對身體都有益！

專業營養師林世航表示：「大多數人總認為碳水化合物僅為身體帶來熱量，對肌肉增長無任何幫助，這其實是錯誤觀念！」，健身飲食建議應遵守「蛋白質：碳水化合物=1：3~4」比例原則，若僅補充蛋白質，容易降低肌肉合成率，適量的碳水化合物攝取，不但能幫助肌肉能量修復，更能更快補充於運動時消耗的糖原儲備，就越能下次訓練擁有更佳表現！

營養師林世航更表示：「若擔心碳水化合物帶來過高熱量，建議可攝取營養價值高的食材，『馬鈴薯』就是最佳選擇之一，同重量的中型美國馬鈴薯熱量僅為白飯一半，但膳食纖維含量更高，其鉀離子含量（413毫克）為等重香蕉近2倍！不論運動前後，適量攝取碳水化合物很重要，只要掌握3招正確飲食觀念及烹調方式，就能輕鬆避免攝取過多熱量，同時攝取最多營養、讓健身事半功倍！」

3大正確飲食觀念 讓健身事半功倍

一、運動「前」吃馬鈴薯：攝取優良抗性澱粉，補充能量！

大部分民眾下班後會選擇前往健身房運動或公園慢跑，在運動前往往會怕消化而不敢進食，但空腹運動反而易造成血糖過低，影響健身強度且可能導致暈眩危險。營養師建議在運動前可適量攝取優良澱粉–『抗性澱粉』；抗性澱粉是一種難以被分解的澱粉，能賦予些許飽足感，而且因為難以分解，能減緩血糖上升速度，提供運動中的能量。而馬鈴薯在煮熟、冷卻後將發生「老化現象」，讓抗性澱粉含量明顯提升！以馬鈴薯為例，一顆馬鈴薯抗性澱粉含量約有3.2克，放冷後的升糖指數可降30%，建議運動前攝取汆燙放涼的馬鈴薯，讓運動不容易疲累。

二、運動「後」吃馬鈴薯：適量地補充鉀離子，預防肌肉痙攣！

鉀離子能維持人體細胞內外的正常滲透壓，參與機體組織細胞的新陳代謝，體內長期缺鉀將影響神經傳導不正常，尤其大量運動後，水份及鉀離子大量流失就容易發生肌肉痙攣，因此營養師建議在運動後，應大量補充鉀離子元素維持正常身體機能。根據台灣與美國食品成分資料庫數據顯示，馬鈴薯擁有413毫克鉀離子，含量為同等重香蕉的近2倍，是重要的天然鉀離子攝取來源，但在烹調過程中，鉀離子非常容易從水中流失，建議運動後可攝取清蒸馬鈴薯，避免鉀離子流失！

三、想維持身材，先維持腸胃健康，補充生活所需的膳食纖維！

膳食纖維能促進腸胃蠕動、減少便秘發生、避免有害物質接觸腸道、降低膽固醇、增加體內益生菌生成等好處。根據台灣與美國食品成分資料庫數據顯示，每100公克馬鈴薯即擁有1.8克膳食纖維，為同等重白米飯的3倍！而其膳食纖維大部分皆儲存在於馬鈴薯皮中，故建議將馬鈴薯連皮切塊、汆燙方式料理，就能輕鬆攝取最多的膳食纖維，輕鬆維持理想體態。

(中時電子報)