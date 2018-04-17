「世界閱讀日」全台起跑！溫昇豪代言海報、廣播有亮點

2018年04月17日 04:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在青春的季節，打開書本去冒險！聯合國教科文組織訂定4月23日為「世界閱讀日」，這個日子，同時也是英國大文豪莎士比亞、西班牙作家塞凡提斯逝世日！

2018年「世界閱讀日」由文化部與全國20縣市、教育部及全台超過100間的獨立書店，合作推出圖書館與書店的各項慶典閱讀推廣活動，從4月23日持續到6月，於全台各地辦理。今年也邀請熱愛閱讀的藝人溫昇豪作為代言人！不同以往的宣傳海報會呈強調「實體書」，今年海報上溫昇豪掌心上沒看到書，然看到卻是閱讀的想像與美好，或許在數位時代來臨，閱讀不僅只有書本，網路、影像都能讓我們生命更豐富與多元！而溫昇豪也和愛女小晴天錄製廣播，呼籲大家踴躍閱讀！

2018「423世界閱讀日」由文化部與全國20縣市、教育部及全台超過100間的獨立書店，合作推出圖書館與書店的各項慶典，並與台灣閱讀推進協會合作整合推廣，各項閱讀推廣活動將從4月23日持續到6月，於全台各地辦理。

文化部政務次長丁曉菁（左五）、代言人溫昇豪（左六）與多位來賓共同出席世界閱讀日全國活動起跑記者會。（文化部提供）

文化部次長丁曉菁表示，文化部從去年開始響應這個重要活動，尤其考量提昇國家面向世界的創意競爭力，就必須從孩子的「閱讀力」開始，打下好的根基。因此，今年度以「兒童及青少年閱讀力」為主軸，鼓勵全台所有民眾，在4月23日準時下班，到離家最近的書店，或是帶著孩子到圖書館，一起打開書本閱讀，養成看書的習慣，讓台灣成為一個真正的書香社會。

近年來在文化部主導之下，各地相關單位無不各展其能，不管在網路或各地的實體書店、圖書館，閱讀盛會百花齊放，活動相當繽紛多彩。只可惜過去一直沒有一個有效的資訊整合平台，以致讓讀者錯過許多參與良機。今年協會在文化部支持下，整合文化部iCulture資料庫，創建「Openbook閱讀通」網站平台，並以LINE@、電子報及網站推播，協助圖書館、書店及出版社推廣「世界閱讀日」各項活動，同時更便利民眾搜尋相關活動。

為什麼叫閱讀通？「我們出門刷『一卡通』，找活動要上『活動通』，想找世界閱讀日的活動，當然就上『閱讀通』囉！」周月英說，現在只要上網輸入所在縣市，就能「一指掌握」身邊所有世界閱讀日精采活動，方便迅速不漏接。

擔任活動代言人的溫昇豪，也於現場發妙語，小時候受到身為教師父親影響而養成閱讀習慣，第一次收到的禮物就是是「大不列顛百科全書」，接著是「辭海」，讓他從小養成愛閱讀的習慣。

溫昇豪也樂於分享自身的閱讀經驗，他笑說，閱讀漫畫後喜歡與哥哥自行發揮想像力編寫各種冒險故事，而自從有了愛女小晴天，也讓小晴天承襲他的閱讀習慣，當他在閱讀劇本時，小晴天也在一旁拿起繪本模仿爸爸閱讀。

擔任「世界閱讀日」活動代言人的溫昇豪。（Openbook閱讀誌提供）

每年世界閱讀日，許多國家都會結合旅遊部門，向國民推展閱讀行程。今年在台灣，各縣市無不絞盡腦汁規劃特色閱讀活動，如彰化縣就安排了精彩的圖書館實境解謎遊戲，全台圖書館與書店也百花齊放講座或市集，讓讀者出其不意在島嶼的每個角落，遇到打動自己的好故事。而也有許多縣市，將閱讀場域擴大到在地歷史古蹟、博物館、市場、書店…等角落，並將閱讀資源帶往偏鄉，讓閱讀擴展到各地。

「閱讀好好玩，但怎麼玩？」─你知道圖書館也有懸疑刺激又燒腦的密室遊戲嗎？你知道閱讀也能結合AR和3D列印嗎？你知道手中的繪本也可躍出紙面，生動勘比寶可夢嗎？想邊吃邊玩又很文青，這裡有性格超酷有錢也請不到的文學市集攤主等你來high；說不定在哪個意想不到的藝文角落，還可巧遇心儀已久的大作家。

還有，你肯定也沒聽過台東有個643公里的壯闊長征計畫，將用動人的故事遍地開花。這些與閱讀相關的驚喜都將在今年4-6月密集展開，民眾不妨將「Openbook閱讀通」拉到手機首頁，搜尋有興趣的活動，納入近期旅程，即可走讀一趟最有書香味的春夏之遊。

(中時電子報)