李燕、趙駿亞被爆同遊峇里島！？當事人這樣回應「燕亞戀」

2018年04月17日 05:32 中時 林淑娟

趙駿亞、李燕之前在《一家人》曾被配對「廉秋戀」且論及婚嫁。（取材臉書）

趙駿亞、李燕因合作《一家人》變好友。（取材臉書）

李燕峇里島大方秀比基尼美照。（取材臉書）

趙駿亞在印尼衝浪照。（取材臉書）

趙駿亞在印尼衝浪照。（取材臉書）

李燕度假時疑似為練衝浪先練平衡感。（取材臉書）

李燕和趙駿亞曾在三立上部8點檔《一家人》被配對「廉秋戀」，兩人在今年一月的殺青酒上被抽絲剝繭推敲出疑有曖昧情，當時李燕透露有試著相處交往的心動對象，面對記者進一步逼問，不擅說謊的她驚慌失措逃跑，被列為新戀情「頭號嫌疑犯」的趙駿亞當時誇她是好女孩，但否認交往。事隔3個月，兩人被發現同遊峇里島，16日晚上還搭同一班飛機返台，戲裡一度論及婚嫁卻無疾而終的「廉秋戀」，被解讀戲外已悄悄發展成進行式「燕亞戀」！

趙駿亞連日大方在臉書打卡、Po衝浪照，地點分別在印尼龍目島、峇里島，這段期間李燕也巧合出現在峇里島假，臉書也Po了她有史以來最大尺度的比基尼海灘美照。她也在IG貼了張練習平衡感的照片，寫著「沒有想太多，站上去就是了，最多就跌倒受傷，勇氣要有，跟談戀愛有異曲同工之妙」，似乎也是她此刻面對愛情的心情。

對於是否同遊峇里島、戀愛ing？兩人受訪時表示，是和各自朋友前往，趙駿亞主要是去衝浪勝地龍目島衝浪，之後也轉往峇里島，知道彼此那段時間都在峇里島，所以確實有相約見面。

李燕說，她和趙駿亞私下本來就是好朋友，知道對方都剛好要去峇里島度假，因此事前有稍微約一下，至於被曝光的合照，是他們相約在一個世界知名的餐廳峭壁下的海灘，一大群朋友一起大方合照，「手搭朋友肩拍照很正常啊！」對於被指穿情侶裝，她笑說：「拜託！穿牛仔褲、戴帽子的人這麼多！」

對於兩人目前關係，李燕表示，目前就是好朋友之間的相處。是否有發展的可能？她回：「以後的事誰知道！」趙駿亞則說「不曉得」，兩人似乎都有默契不願把話說死。趙駿亞也強調他此行主要是和朋友去衝浪，8、9個月前就已經訂好了龍目島的飯店，至於和李燕的關係？他說兩人本來就是好朋友，並說他現在不太想回應感情的事。

(中時)