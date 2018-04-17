台首座「漫畫基地」座落華陰街！Logo徵選獎金10萬

2018年04月17日 05:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣漫畫迷有福囉！首座「漫畫基地」座落在台北後火車站！文化部為了扶植台灣漫畫產業，整修位於台北市華陰街36及38號二連棟四層樓舊建物成為台灣首座「漫畫基地」，作為漫畫家的家，目前硬體工程刻正進行中，預計今年7月底完工。文化部也甄選「漫畫基地徵選CI與吉祥物，第一名將可獲得獎金十萬元!

基地營運則委託世新大學辦理，將透過軟體先行，辦理一系列之漫畫展覽及推廣活動，為漫畫基地暖身，於未來基地正式完工後，持續地匯聚國內漫迷及粉絲之能量，本日由鄭麗君部長宣布營運正式啟動，並加碼宣布漫畫輔導金開跑。

記者會首先由世新大學啦啦隊熱鬧開場，展現台灣漫畫基地的希望與活力，並由設計單位UGPA全聯建築技術機構/蔡孟哲建築師事務所、營運團隊世新大學分別介紹漫畫基地的設計理念及營運構想。台灣資深漫畫家劉興欽老師致詞時則以米老鼠與其自身之創作為例，說明圖像角色的影響力不分國籍及宗教。

文化部長鄭麗君（右）向第一屆金漫獎「終身成就獎」得主劉興欽握手致意。（文化部提供）

文化部長鄭麗君以「麻雀雖小，五臟俱全」比喻漫畫基地雖然空間有限，但機能完備，具有五大功能；首先，它是台灣漫畫面向世界的第一道櫥窗，讓國際友人可以透過這裡了解台漫歷史、台漫產業；第二，它是漫畫創作者之家，是漫畫創作、發表及展覽之專屬空間；第三，將定期舉辦台漫專屬媒合會，進行跨域產業與投融資的媒合，並以「前店後廠」的概念，由世新大學辦理第一線的媒合工作，加上未來的文策院全力支持，引入投融資的機制、國家文化記憶庫、內容產業跨域合作等；第四，定期在基地舉辦鼓勵原創之競賽，如漫畫創作、音樂、劇本、動畫短片等；第五，基地是一個交流的場域，將持續舉辦專業之工作坊，進行專業經驗的傳承及創意的激盪，更重要的是漫畫基地會結合文化部整體的內容產業政策來推動，並不是只有興建硬體而已。

鄭部長表示，除了漫畫基地在今天正式啟動營運活動外，也加碼宣布一個好消息，文化部將透過前瞻基礎建設的特別預算，4年10億元的預算規模支持內容創作，並首次設立漫畫輔導金，今年約有4,000萬元至5,000萬元額度，讓漫畫家可以安心創作，並且支援漫畫跨域轉製為遊戲、動畫，補助要點將於明17日正式公告。文化部希望結合空間、軟體政策、投融資機制，來健全整體漫畫產業的生態系。

今年漫畫基地預計辦理4場展覽、6場相關的推廣活動與24場的企業媒合會，記者會上也公布首波漫畫推廣活動—「漫畫基地徵選CI與吉祥物，以『台灣漫畫』發想，融合漫畫基地的創造理念，設計Logo與吉祥物」。民眾可上網於文化部或是漫畫基地的官網下載報名資料，投稿期間於107年5月中旬起至6月底截止，第一名將可獲得獎金十萬元!歡迎大家踴躍投稿！文化部歡迎各界踴躍參與各項活動，詳情請注意官網。

(中時電子報)