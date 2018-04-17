文博會幽默看展趣！《大人馬戲樂園》尋童心看世界

2018年04月17日 05:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

童年的我們總夢想要「長大」，然長大經過求學、工作、婚姻！種種壓力下，讓我們一度想回到過去，在爸媽懷抱裡撒嬌，在公園盪鞦韆上追逐天空！「長大」是什麼味道呢？幾歲以後，才被視為「大人」？似乎沒有標準答案或是數字，而是一種狀態，與過去的自己，經由比較後不太一樣的狀態。今春來文博會看展趣，從《大人馬戲樂園》尋童心、展望未來！

國立台灣美術館今(107)年結合「藝術銀行」、「台灣文化生活品牌」及「數位科技應用」三個推廣計畫共同參加2018台灣文化創意設計博覽會(簡稱文博會)，以《大人馬戲樂園》為主題，透過藝術家眼中的社會現象與生活樣貌，結合既真實又奇幻的展場空間，邀請觀眾一起思考心目中「大人世界」的樣貌。

本次展出藝術銀行購藏藝術家柳依蘭、崔永嬿、陳怡潔、陳奕彰、陳萬仁、黃建樺、黃鷥雅、廖祈羽等8人共10件各類媒材的作品，並結合以國美館典藏品為設計元素開發之藝術文創商品，及藏品科技應用VR互動體驗作品共同展出。在魔幻的馬戲場景中，一起演繹每個人熟悉的生活樣態，及每天不斷上演的內心小劇場。以馬戲表演一幕幕的場景帶領觀眾體驗藝術狂想的樂趣。

《大人馬戲樂園》展出藝術家柳依蘭〈資本主義的撞衫事件〉。（國立台灣美術館提供）

展覽共規劃了十個戲幕：「把球拋到空中，遊戲就開始了」、「完美華麗的轉身，是一門高深的學問」、「姊吃的不是食物，是夢與記憶！」、「別傻了！我們就活在表象」、「撞衫不可怕，東施效顰才尷尬！」、「移動過程中，在體驗差異，還是複製想像？」、「現在隱私怎麼？我們無從得知真相」、「人生就是不停的戰鬥！」、「戰鬥結束，回家chill一下」及「美好生活，由你設計」作為呼應展品的十個「大人」議題，邀請觀眾透過展覽引發更多的思考。國美館致力開拓藝術作品的多元展現樣貌與創意，讓藝術作品不再只是靜態呈現，將藝術主動介入日常，與大眾生活更為親近與鏈結，呈現多樣的藝術欣賞與感受方式。

本展覽將於4月18日(三)在台北花博公園爭豔館展區開放參觀，並於4月19日(四)下午14時特別邀請「麻辣教授」曲家瑞老師親臨國美館展區，進行現場藝術導賞活動，透過集藝術家、教授、作家、策展人等身份於一身的跨界視野，為大家分享另類的藝術欣賞角度。

《大人馬戲樂園》展出藝術家崔永嬿〈雜耍兒〉。（國立台灣美術館提供）

《大人馬戲樂園》

時間： 4/18(三)-4/22(日) 10:00-18:00(4/22僅開放至17:00)

地點：花博公園爭豔館 (台北市中山區玉門街1號)

攤位編號：D2-003與D2-005

(中時電子報)