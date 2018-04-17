4月17日三大報頭版要聞

2018年04月17日 07:18 中時電子報 綜合報導

@中國時報

大陸國台辦主任劉結一16日在河南鄭州出席活動時指出，台灣當局拒不承認「九二共識」，縱容去中國化、漸進台獨，阻撓干擾兩岸交流合作，個別人士肆意鼓吹台獨，不僅破壞兩岸關係和平發展，也損害廣大台灣同胞的切身利益，他在會後受訪時更直接點名賴清德「他就是個台獨！」

行政院昨宣布，新教長由東華大學前校長吳茂昆接任。由於吳茂昆在2014年曾經發生「溢領教師獎助金」、包庇教師在外接職等爭議案，政院發言人徐國勇替吳背書，表示吳茂昆在擔任校長之前，就已被聘任為講座教授，領取獎助金，沒有自肥嫌疑；而外傳吳茂昆擁有美國籍，徐國勇也拍胸脯表示，政務官不得有雙重國籍，吳曾擔任國科會主委，應已放棄美國籍，不可能有雙重國籍。

國安局長彭勝竹昨天在立法院外交暨國防委員會指出，自中共十九大後，兩岸關係愈來愈趨於緊張，他已向蔡英文總統據實報告，盡到告知義務。

兩岸關係降至冰點，外資腳底抹油提前匯出避難，新台幣連續4個交易日爆量貶值，累積貶值2.35角，昨日收盤更以29.425元對1美元，創下近3個月來新低價。保守估計，外資近日匯出超過20億美元（逾600億台幣），已讓台北股市瀰漫山雨欲來之勢。

@旺報

針對國台辦主任點名批評行政院長賴清德是台獨，南京大學台灣研究所所長劉相平16日受訪表示，18日的解放軍台海軍演就是個明確訊號，傳達大陸雖努力追求和平統一，但若台灣出現台獨事變，大陸不僅會出手，且有能力解決。他認為賴位高權重，發言絕非個人意見或言論自由範疇，軍演就是要遏制台獨，不讓獨化的氛圍繼續擴散蔓延，他也認為，蔡英文總統稱台灣要在美中台關係扮演「棋手」，是「被拐賣了還在幫忙數鈔票」。

行政院長賴清德再度重申他是「務實台獨工作者」，立法院藍營立委痛批賴清德不斷對外揮舞台獨大旗的言行，台獨主張從「誠實」走向「務實」，不但嚴重侵犯總統職權，更無助於當前兩岸關係的紓緩。火上加油、逞一時之快的發言，甚至將會把台灣的安全、安定，帶向不可預知的災難。

大陸自主研發的第三代改進型超音速多用途戰鬥機殲-10C，去年7月參加慶祝大陸建軍90周年閱兵首次公開亮相，受到海內外輿論廣泛關注，16日經解放軍空軍微博發布消息，開始擔負戰鬥值班任務。這標誌著大陸又一天空上的利器出閘，標誌著空軍攻防作戰體系進一步完善，有效履行使命任務能力進一步提升。

伴隨著優美的二胡協奏曲《梁祝》在台灣南投奏響，由北京市台灣同胞聯誼會主辦的第七屆兩岸族韻喜福匯暨「梁祝·愛之交響」音樂會活動，於4月14日走進南投縣文化局演藝廳，數千兩岸嘉賓到場觀看。

@工商時報

美國總統川普周一在推特發文，批評俄羅斯和中國在美國聯準會不斷升息之際讓本國貨幣貶值。投資人擔憂，國際匯市將出現劇烈震盪。

MLCC龍頭日本村田發出停產通知，預計在2020年以前逐步停產0603尺寸以上的MLCC，加上大陸第一大晶片電阻廠風華高科上周宣布調漲晶片電阻價格達25～30％，並首度將0201小尺寸規格納入漲價範圍，電容、電阻紛傳利多，5檔概念股同飆漲停，龍頭廠國巨寫下616元新高紀錄，市值也以2,159億元同創新高。

上市、櫃公司申報擬配發106年度董監酬金，分別由中信金平均每位6,692萬元、穩懋1,046萬元拿下冠軍，排名大洗牌，中信金是近6年來再度奪下第一名，並擠下蟬聯3年第一的台積電。合計共有33家上市櫃公司董事酬金逾千萬。

想當銀行家，必須選對併購對象！金管會主委顧立雄昨（16）日首度表示，並沒有關上一般產業進金融業的大門，若是金融機構「體質差、資本不足」，經營層又無法展現公司治理能力，反倒是有意願投資的產業資金相對有誠意，則金管會將考慮核准。

(中時電子報)