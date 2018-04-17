SUKHOTHAI最資深泰籍女廚炫技 甜點控躍躍欲「食」

2018年04月17日 08:37 工商 姚舜

旦蕉是泰國古時慶賀佛陀誕辰時才可享用的珍品，阿桐師將之裹上用椰子粉、椰糖與椰奶作的麵衣後高溫油炸作成〈椰香旦蕉捲〉，外層餅皮酥香可口，內餡綿軟甜而不膩。（圖／姚舜攝）

用小缽盛裝的〈香蘭葉芋頭糕〉有二層，並分二次蒸熟製作，作功繁複浩時。（圖／姚舜攝）

用芭蕉葉包捲烤製的〈椰香黑紫米〉，等同泰式「甜粽」，口感軟糯、味道香甜。（圖／姚舜攝）

〈紫地瓜佐椰奶〉是將蒸熟的紫地瓜加入椰奶與椰糖再蒸一次，靜置放涼後再淋上椰奶並灑黑芝麻調味。（圖／姚舜攝）

〈繽紛四重奏〉的冰淇淋是用新鮮椰肉，加了椰奶與糖製作，裡面並「藏」著玉米粒和粉條，口感與風味很獨特。（圖／姚舜攝）

用綠豆沙以手工捏製的〈泰式果漾〉，造型小巧逼真、甜而不膩，讓人止不住地的取食。（圖／姚舜攝）

泰國美食色彩斑斕，連飲料也不例外。(圖／姚舜攝)

台北喜來登飯店〈SUKHOTHAI〉餐廳泰籍女主廚「阿桐師」許雪莉，作菜頗有創意且手工細膩，尤其擅長作甜點。（圖／姚舜攝）

「都是給皇帝吃的呀！」，台北喜來登飯店〈SUKHOTHAI〉泰菜餐廳泰籍女主廚「阿桐師」許雪莉說，現今在國際上很多受歡迎的泰式甜點，最早都出自泰國皇室。這位台灣最資深的泰籍女主廚並拉高了嗓音強調：「泰國皇室廚房裡作甜點的，幾乎都是女生啦！」。

全世界的泰國餐廳主廚這星期大概都很忙，為了慶祝等同「過年」的「潑水節」到來，各餐廳都會推出新菜單以饗食客，其中有傳統經典的菜餚，也有創意食尚美味，台北喜來登飯店〈SUKHOTHAI〉泰菜餐廳則是由阿桐師率廚藝團隊，以「甜趣暹羅」為主題推出限定版泰式甜點，有冷有熱、很多樣也很繽紛，最重要的是：台灣坊間泰菜餐廳不易嘗到。而且每份自180元起的訂價沒有想像中「高不可攀」，「甜點控」或喜歡南洋美食的吃貨，看了這2點應會見獵心喜、躍躍欲「食」吧！

泰國菜近20年在國際餐飲市場成為一股「新食力」，且愈來愈多泰菜餐廳躋身Fine Dining餐廳之林。隨著新住民增加，台灣泰菜餐廳也愈來愈多，且從高檔五星飯店至平價小吃皆有，豐儉由人、選擇很多。而泰菜餐廳日漸受到歡迎，除了是泰國菜予人清爽美味無負擔的「健康」形象，泰式甜點其實更發揮了相當程度的「誘客」功能。

講到泰式甜點，多數人立馬產生的直覺式聯想大抵都是，椰漿、椰奶用的很多，所以充滿著椰香。其實，泰式甜點共同的特色還包括了：以水果和米製作、口感軟糯滑綿、色彩繽紛斑斕、造型奇巧吸睛，做工精緻繁浩，而且至今多數仍保留著「手做」傳統。

基於營運便利興成本考量，坊間多數泰菜餐廳供應的甜點多以冰品為主，其實泰式甜點中不少可以「購燒吃」，且烹製廚技有蒸有炸、還有烤與燉，品項多元、不及備載。

據考，泰式甜點如此講究，原因就是從皇室而來。至於為什麼精緻的泰式甜點多數是由女廚製作，阿桐師說，「為皇室而生」的泰式甜點多是手工製作，得慢慢來、細細做，如果一個不小心就會出錯，一切都得重來，「女生比較有耐心啦！」，說完，她還得意的哈哈大笑。

阿桐師是甜點主廚出身，她的腦筋靈活、手路很細，這回她為〈SUKHOTHAI〉設計的甜點除在傳統中加入新意，也有將原本各獨立存在的經典甜點組合共陳者，既有創意且美味升級。

〈泰式蛋絲餅〉就是將〈蛋絲〉與〈椰奶薄餅〉配對作出的「進化版泰式甜點」。蛋絲是用蛋黃液與熱糖漿熬煮後過篩做成，蛋餅則是在麵糊中加入椰奶烙成，阿桐師將蛋絲與玉米粒捲入薄餅中作餡，成就「泰式可麗餅」，形色味皆很誘人。

烤香蕉或煎香蕉在泰國是很傳統的Street Food，不過泰國的香蕉和台灣的品種不盡相同，當地最常用來作甜點的香蕉叫「旦蕉」，這種蕉長度短、長得有點像雞蛋，所以各叫「蛋蕉」或「一口蕉」。旦蕉的果皮薄、果肉香甜，阿桐師沒用來烤，而是在表面均勻裹上椰子粉、椰糖與椰奶高溫油炸，外層餅皮酥香可口，內餡綿軟甜而不膩，「賺燒吃」格外能 品味其獨有香甜。

取天然花果汁液為食物或冰品、飲料「上色」，是泰國廚師的「特技」。過去在〈SUKHOTHAI〉本就有用香蘭葉染色製作的糕點，這回為慶祝潑水節，阿桐師則用香蘭葉與與芋頭，結合了椰奶、在來米粉與椰糖做成〈香蘭葉芋頭糕〉，用陶瓷小缽盛裝的這糕點有兩層，表層是乳白色，底層是綠色的，兩者要合而為一，必須蒸製二次，因為費時費工，一般餐廳沒有廚師願意這麼做。

〈SUKHOTHAI〉這次推出的限定版泰式甜點，好吃的還有〈椰絲黑紫米〉、〈紫地瓜佐椰奶〉，以及亞達子、馬蹄、糯米以蝶豆花染上瑰麗色彩，與酸甜可口的金黃波羅蜜，搭配主廚自製椰子冰淇淋的〈繽紛四重奏〉。泰式甜點種類真的很多，也絕不是只有〈嚤嚤喳喳〉與〈芒果糯米飯〉，阿桐師在台北喜來登的〈SUKHOTHAI〉用廚技與巧思，讓甜點控得以認識泰國美食繽紛姿采。

(工商)