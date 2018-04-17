只要發生這事 網：可動搖柯文哲支持度 國民黨還能歸隊

2018年04月17日 08:12 中時電子報 陳怡文

PTT上有一位K網友發文談起最近的柯文哲，他表示近期柯P表態關於統獨言論，讓有些人認為泛藍選民會回歸國民黨候選人，網友直言「是個笑話」，統獨這議題，在柯文哲身上已經不會是影響支持率的重點了。重點只在於，他是少有的正常人。另有網友點出，目前唯一的突破口，只有「跳電」才能動搖柯文哲支持度，國民黨還會明確歸隊，因刻板印象國民黨執政供電相對穩定。

近期柯P統獨言論，K網友表示問了幾個人，他們回答大概是，柯文哲在他們心中從來就不是偏統的人，更不會讓人因為他的意識型態而改變對他的看法，直接講白一點，現在，只敢把台北市交給他。

他們完全不能理解獨派為什麼要打他這個「自己人」，只明白民進黨的人不喜歡他。而網友身邊的國民黨支持者，台北市還是有一半是支持柯文哲的。其實統獨這個議題，在柯文哲身上已經不會是影響支持率的重點了。重點只在於，他是少有的正常人。不動如山啊。

W網友回應「現在能動搖柯文哲支持度的只有跳電」今年只要跳電，國民黨就會明確歸隊，因為刻板印象依然是藍營執政供電相對穩定。因為跳電是目前唯一看的到的突破口，直接影響民生的議題都是最好的突破口，敬老金、紅線違停開單、停車格全面收費都屬此類。上述三類都發酵完了，就剩跳電還沒發酵過，至於能發酵多少要看對手程度。

(中時電子報)