拔不拔賴清德 蔡英文陷入兩難的原因曝光？

2018年04月17日 08:18 中時電子報 謝雅柔

行政院長賴清德日前重申自己是「務實台獨工作者」。大陸官媒環球時報直指共軍18日將於福建外海進行實彈軍演，就是衝著賴而來。對此，有分析認為拔不拔賴清德，蔡英文面臨兩難。而蔡若換賴，會被解讀向大陸低頭，若沒處理好，賴被塑造成「悲劇英雄」，「挾其氣勢直接出來拚2020不是不可能的事」。

賴清德日前拋務實的台獨工作者「3務實、6方向」，他說，3務實為台灣是主權獨立國家，不必另外宣布獨立；台灣前途只有2,300萬人可決定；接任閣揆建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇並支持台灣。6個方向則包括「捍衛國家主權」、「維護台灣自由民主人權的生活方式」、「捍衛國人決定自己前途的選擇權」、「發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業」、「自信的展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解、和解，維持兩岸和平發展」、以及「台灣身為國際的一員，應該跟日本、韓國、美國共同維護亞太區域的和平安全」。

對此，中評社評論指出，民進黨內傳出蔡英文被賴清德氣炸。該評論分析蔡英文與賴清德的關係目前剩兩條路。第一是賴清德繼續做行政院長，他表態台獨所招致的所有後果，包括大陸軍事威脅可能升高，蔡全部要埋單，收拾善後，在此情況下，不論官方如何解釋，蔡賴兩人便是黑白臉的形態。 第二則為蔡英文進行切割，讓賴清德走人，把蔡政府從明獨再拉回到暗獨，在中華民國保護傘之下匍匐前行。

此外，該評論也提及，賴清德的表態讓獨派大為振奮，是台灣首度有閣揆在立法院自稱是「台獨工作者」，為即將上場的類「台獨」公投加油打氣。蔡若換賴，會被解讀向大陸低頭，一旦沒處理好，賴被塑造成「悲劇英雄」，「挾其氣勢直接出來拚2020不是不可能的事」。

(中時電子報)