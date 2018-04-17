佛州「川安會」 白宮鷹派新團隊全出籠

2018年04月17日 09:29 中時 江靜玲

美國總統川普和日本首相安倍晉三將於17日、18 日在佛州海湖莊園舉行峰會，討論有關北韓、美日雙邊經貿和美國重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP），以及能源、南海等議題。

白宮今天正式宣布美方代表團成員，包括國安顧問波頓、貿易代表萊特海澤、白宮國家經濟委員會主任庫德洛等川普團隊鷹派成員全出籠。

白宮16日晚發布聲明，川普總統宣布日本首相安倍晉三佛州棕櫚灘海湖莊園正式工作訪問的美方代表團成員。白宮公布的名單依序為美國副總統彭斯、代理國務卿沙利文、白宮幕僚長凱利、美國貿易代表萊特海澤、國安顧問波頓、新聞秘書桑德斯、白宮國家經濟委員會主任庫德洛、美國駐日大使哈格迪，以及白宮國安會亞洲資深事務主任博明。

此前，白宮官員已就此次川普與安倍會談，進行背景簡報，僅指出川普政府國安和經濟資深官員都將與會，但拒絕透露詳細名單。

根據白宮官員，川普總統和安倍首相將在17日下午舉行一對一晤談，雙方國安高層官員接著舉行小型會議。晚間川普夫婦與安倍夫婦共進晚餐。18日美日將舉行大型雙邊會議，討論北韓，美日在印太區共享的優先目標，包括能源、航行與領空自由、市場准入和國際法規，確保印太區域自由開放，並將討論如何深化雙邊貿易。

川普與安倍預定於18日下午舉行共同記者會，屆時並將接受媒體提問；晚間川普夫婦會以晚宴款待全體日本訪問團成員。

北韓和「川金會」是這次美日兩國佛州會議的主要焦點。白宮官員表示，川普與金正恩峰會已準備數周，一定會在這次安倍訪問中觸及，「川金會」時間一如川普提及在5月或6月舉行。

此外，各界對川普有意重返跨太平洋夥伴協定（TPP）也表關切，白宮官員表示，川普強調，不論雙邊或多邊，只要能讓美國勞工受惠都願支持，唯任何協議須對美國有吸引力才會考慮。但從萊特海澤和庫德洛隨行，可窺知經貿將是這兩天美日佛州會議的主題之一。

(中時)