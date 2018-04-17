館長老婆被酸醜 律師林智群：正妹摧毀人生例子多！

老婆被酸「這麼醜！」館長超Man護妻嗆：有種衝我來。（圖/翻攝自飆捍 臉書）

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中時電子報

網路紅人、健身房「館長」陳之漢再度為愛妻動怒，15日深夜開直播影片，提到愛妻穿自家賣的衣服，卻遭批踢踢酸民評「怎麼這麼醜」，館長為此暴怒痛罵酸民護妻。律師林智群贊同館長「娶妻娶賢」觀點，並表示身為律師，「看過太多被正妹老婆摧毀人生的例子」。

館長在15日深夜直播影片中發飆：「我老婆很漂亮的，她最近為了小孩還瘦了很多！你們這些酸民怎麼不去死一死！」還怒嗆：「不然你老婆多漂亮，出來給我看一下，老婆是娶賢慧的，多美都一樣。」，要酸民要就往他那去，不要攻擊他老婆。

對此，律師林智群在臉書發文大表贊同，他表示：

「1. 娶妻確實要娶賢。

當然漂亮又賢慧的女生也是一堆，不過重點還是那個賢慧，至少要明理，聽得懂人話，不要盧小小，不然你會知道什麼叫做度日如年！

我會這樣講，不是因為我是大嬸，而是身為律師，看過太多被正妹老婆摧毀人生的例子了～

2.美貌會退步，個性不會！

年紀到40幾歲，有一個很深刻體會，就是發現年輕時覺得正得不得了的某某某女神，外表部分都已經開始走下坡了，（當然男生到這個年紀大肚腩體態走山的也是一堆，沒什麼立場嘲笑女生就是了！）

美貌會退步，個性不會，交女朋友可以找漂亮的，娶太太還是找賢慧明理、好相處的比較好！」

(中時電子報)

老婆被酸「這麼醜！」館長超Man護妻嗆：有種衝我來

文章來源：林智群律師（klaw) 臉書

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