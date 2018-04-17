「餵手機」吃漢堡 麥當勞也「視覺系」啦

2018年04月17日 08:33 工商 姚舜

麥當勞明（18）日起陸續推出滋味濃郁厚實的「雙牛起司黑堡」，以及口味層次豐富的「辣醬脆雞紅堡」，並標榜新品是「為打卡而生」。（圖／麥當勞）

麥當勞「雙牛起司黑堡」強調是以天然墨魚黑麵包夾入雙層紐澳純牛肉，並搭配首次研發成功的美式傑克起司醬提味。（圖／麥當勞）

麥當勞5月2日登場的「辣醬脆雞紅堡」，標榜選用天然甜菜根麵包，搭配酥炸去骨雞腿肉，淋上特製西班牙辣醬。（圖／麥當勞）

拍！拍！拍！PO！PO！PO！面對美食當前，不少現代人不舉箸挾食，而是拿起手機或相機「先拍再吃」。鑑於「餵手機」已為新世代外食消費者的「新生活運動」，台灣速食連鎖龍頭麥當勞「未能免俗」地也搶搭流行列車，以天然食材墨魚與甜菜根，為漢堡包染色，搭配精選食材與特調醬料，烹製「色味雙全」的「視覺系漢堡」，企圖以「眼球行銷」攻勢誘客。

明（18）日起，台灣麥當勞全新推出的視覺系商品，將自明（18）日起由「雙牛起司黑堡」打頭陣，5月2日起再由「辣醬脆雞紅堡」接棒加入，麥當勞表示，期間限定供應只到5月29日，喜歡用美食「餵相機」的吃貨不妨留意。

近年美食上桌先拍照已成「新食尚」，在Instagram上，「foodie」與「相機食先」等美食照片相關標籤，更已累積將近1億則貼文，顯見外食消費族群已跟著通訊科技的發達逐漸 改變生活消費習慣。灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，對時下外食族而言，「美感」與「美味」已同樣重要，麥當勞希望藉著這一波推出好看也好吃的『視覺系漢堡』，增加一成以上來客數。

麥當勞明（18)日起推出的「雙牛起司黑堡」，標榜以天然墨魚黑麵包，夾入雙層紐澳純牛肉，再搭配首度研發、融入胡椒、奧勒岡葉及香蒜的美式傑克起司醬，再加上奶香濃郁的切達起司及白艾曼塔起司，香濃起司三重奏與牛肉，交織出無比濃郁的美味口感。

5月2日加入的「辣醬脆雞紅堡」則是選用天然甜菜根麵包，搭配以歐式香料醃漬後酥炸的去骨雞腿肉，淋上以番茄、紅椒特製而成的西班牙椒香辣醬，再佐以艾曼塔起司、新鮮萵苣及在地牛番茄，傳遞多層次豐富滋味。

隨著天氣漸暖，明（18）日起至6月19日止，麥當勞「紅玉鴛鴦花聖代」及「紅玉鴛鴦冰炫風」亦將同步回歸上市。而同樣自明（18)日起至5月29日止，麥當勞「搖搖樂系列」亦將推出推出期間限定新產品「搖搖樂雞球」，原價49元，套餐加購只要39元。此新品「搖搖樂雞球」，標榜是以嚴選的雞腿排肉製作，肉質柔嫩多汁，搭配搖搖粉shake，強調的是美味食趣。

(工商)