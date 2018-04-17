硬派天王Headhunterz 登台灣UNITE With Tomorrowland

2018年04月17日 08:43 中時電子報 綜合報導

UNITE With Tomorrowland從Tomorrowland挾帶比利時設計，耗資千萬之夢幻舞台，將在2018年7月28日於台北大佳河濱公園，獻給電音迷前所未有的震撼享受。台灣現場演出DJ首發硬派天王「獵頭者」，日後將陸續公布各大知名DJ，並提供樂迷多元化音樂風格之最強大電音盛典。

硬派DJ「獵頭者」 電音轟炸台北大佳

Hardstyle(硬派)是電子音樂中的重金屬類別，而Headhunterz是電音硬派風格中最具有代表性的人物，1985年出生於荷蘭，從小不擅讀書卻對音樂具極高天賦，並於2005年開始他的音樂事業。獵頭者是硬派主流音樂祭Q-dance的核心演出藝人，8次入選百大DJ，在2012年拿下最高排名第11位。2014年脫離了硬派舒適圈，選擇嘗試創作不同音樂風格；在2016年的訪問中，他曾提及創作經由生活經歷的改變，不會設限自己單一風格的創作，並與R3hab合作的「Won’t Stop Rocking」作品，完全顛覆硬派模式的曲風，在Bigroom House類別中也活躍如昔，2017年再次於Q-dance中重新回歸硬派。

夢幻般電音祭典 世界知名DJ陸續公布

Tomorrowland的魔幻氛圍與主題是電音迷每年引頸期盼的重點，此次UNITE With Tomorrowland更是原汁原味將其絢麗奇幻色彩帶來台灣。舞台與現場佈置皆由比利時官方操刀設計，讓台灣樂迷不必出國，也能身歷其境體會舞台震撼。演出內容除多組世界知名DJ來台現場演出外，透過「魔幻之鏡」串連比利時主舞台，同時呈現阿布達比、黎巴嫩、墨西哥、馬爾他、義大利、西班牙等六國現場；接著由比利時主場同步控制聲光效果，並切換各國與主舞台互動盛況，帶領世界各地樂迷如同親臨主場一般並享受難忘的奇幻音樂之夜，實踐Tomorrowland用音樂聯合世界的理念。

首波預售優惠開跑 揪團六人可享團票價

UNITE With Tomorrowland再次強勢回歸，主辦單位希望提供樂迷們不同於其他電音活動的體驗，想知道現場演出的DJ陣容嗎？請樂迷們密切注意官方粉絲專頁「時·藝·演」!首波好康預售優惠2,600元，現正熱賣中，現在只要揪團滿六人，更可享一人2,400元團體票優惠；購票請洽官方售票通路FunNow。

Headhunterz 獵頭者將來台演出。（攝影：時藝多媒體提供）

演出資訊

主辦單位：時藝多媒體、九井廣告、LOL International、FunNow

冠名贊助：LEXUS

(中時電子報)