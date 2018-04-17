賴清德「台獨工作者」說頻點火 金門副縣長轟：對金門人無同理心

2018年04月17日 08:50 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

行政院長賴清德近日屢次自稱「台獨工作者」，面對賴揆頻頻點火，北京以點名批判與軍演畫出紅線，國台辦主任劉結一直接點名「他就是個台獨」，18日大陸將於福建外海舉行軍演。金門縣副縣長吳成典表示，身為金門人他希望賴院長的發言能更謹慎些，以閣揆身份做出台獨宣示，既不恰當且魯莽，對兩岸關係是挑戰，對金門人也無同理心，兩岸關係恐成「對立的共同存在」。

吳成典16日接受中評社訪問表示，金廈自古是一家，金門鄉親都知道在大的戰略上必須跟大陸合作，現在大陸實力雄厚，我們更應避免挑動對方的敏感神經。大陸18日要在泉州灣打實彈射擊，咸信是「衝著賴清德」的，金門有能力叫大陸不要軍演嗎？

吳成典表示，他曾跟賴清德在立院共事過，兩人想法南轅北轍，賴清德個性很「直」，他當了行政院長還會一直不斷地表態，那就代表台獨對他來說是理想與執著。

吳成典說，台灣是民主自由社會，每個人都有表達自己意見的權力，但賴清德是行政院長，若換成蔡英文高喊台獨，「你能想像會發生多重大的事情嗎？」自由台灣黨主席蔡丁貴高唱台獨，大家可以容忍，因為他沒有官位；但行政院長要演到像蔡丁貴那樣，院長這個位置還能坐多久？賴這樣表態，只會把自己的路給堵死了。

觀察民進黨是否會進行新一輪鬥爭？吳成典表示，如果台獨勢力一直抓著執政黨往那方向走，且是有意被縱容的，這對台灣而言是很大的隱憂。這背後有無美國的意思？當台灣變成一種去跟大陸對抗時籌碼時，身為台灣的一份子的我們難道不覺得憤怒遺憾？

(中時電子報)