影》怪力！哈波打斷球棒照樣打出第8轟

哈波1上打斷球棒，照樣轟出本季第8號全壘打。(美聯社)

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中時電子報

國民今年開季不若前幾年強勢，目前暫居國聯東區第四，不過當家強打哈波(Bryce Harper)的強打，依舊火燙至極，累積7轟暫居聯盟全壘打王的他，今(17日)對決大都會狄葛朗(Jacob deGrom)，首打席就開轟，誇張的是，球棒都斷成兩半，哈波照樣能把球打過牆。

哈波全壘打火力兇猛，截至昨天，出賽16場累積7轟，獨居聯盟全壘打王。國民今天作客大都會主場，哈波再次發威，1上面對狄葛朗投來的第1球就出手；擊中球瞬間，球棒硬生斷成兩半，哈波手上只剩球棒的底部，但球卻在天上劃出一道弧線，最後飛越右外野全壘打牆。

這支不可思議的斷棒全壘打，飛行距離406英呎、飛行速度99英里，是哈波本季第8號全壘打，助國民先馳得點取得1比0領先。然而，國民領先沒維持多久，先發海利克生(Jeremy Hellickson)1下2出局後連挨2安，讓大都會追平比分。

更糟的是，國民在哈波開轟後，完全被狄葛朗壓制，歷經10上10下，5上亞當斯(Matt Adams)才敲安打破沉默；該局國民雖單局出現2安，不過讓狄葛朗製造1次雙殺，無功而返。大都會攻勢雖也不多，不過3下攻占一二壘，靠弗雷塞(Todd Frazier)適時二壘打，5局打完暫以2比1領先。

(中時電子報)

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