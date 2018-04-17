製毒師潛回台灣 北市刑大破土城大型安毒工廠

2018年04月17日 09:43 中時 謝明俊

警方扣獲的安毒成品質量非常純淨。〔謝明俊翻攝〕

警方破獲安毒工廠內生產機具非常齊備，是專業安毒製造廠。〔謝明俊翻攝〕

警方在廠內扣獲重達7噸的液態原料。〔謝明俊翻攝〕

台北市刑大毒緝中心於4月16日，循線在新北市土城承天路破獲一個大型安非他命製造工廠，扣獲安毒成品107公斤、液態安毒多達7噸，正在結晶中的半成品142公斤，是國內治安機關近年來在北部地區所查獲的最大宗製毒工廠，逮捕2名製毒師父，正擴大追查幕後金主以及毒品流向。

據悉，台灣安非他命製毒師父多年前流向菲律賓及大陸地區，躲避國內警察追緝，但近2、3年來，因大陸查緝得緊，一經逮獲就直接判死刑，加上安毒在國內外的價格飆漲，所以許多安毒製毒師暗中潛回台灣活動，先前製毒師多半在中南部山區生產，警方獲得情資顯示，有製毒師遵循「燈下黑」理論，認為查緝毒品最緊的北部地區，反而是最安全的地方，所以暗中轉移陣地來北部地區建立大型工廠生產安毒。

台北市刑大毒緝中心境內組小隊長陳伯卿日前接獲線報，指稱有一組安毒製毒師，潛伏新北市土城區承天籌設製毒工廠，並已著手生產，近日將有成品完成，陳伯卿立刻報告隊長黃王鍵組成專案，並緊急報請檢方指揮聲請監聽，才2天就掌握重要情資後，向法官申請搜索票，16日動員毒緝中心10餘幹員前往土城查緝，一舉破獲這個大型安毒工廠。

這處大型安毒工廠內各種生產機具非常完備，裡面堆滿安毒成品、半成品，讓幹員看了眼都直了，經警方清點，安毒成品重達107公斤，而且成品質量非常高，另外警方在廠內大型冷凍庫內查獲等待結晶的半成品達142公斤，液態原料多達7噸，是近幾年來國內司法機關在北部地區所查獲最大安毒工廠。

警方當場逮捕2名製毒師父，正擴大追查幕後出資金主以及毒品有無流出市面，甚至走私輸出日、韓、紐、澳等國。

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(中時)