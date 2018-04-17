競選照P過頭 王致雅：現實殘酷！進減肥工廠維修

2018年04月17日 09:14 中時電子報 陳怡文 、 楊馨

網友直言這張照片「老中青祖孫三代，左一祖母，右一是孫女」。(取自王致雅臉書)

網友表示競選照P過頭，王致雅事後表示將進減肥工廠維修。(取自王致雅臉書)

2018選舉腳步近，競選廣告看板越掛越多，若沒有點創意，還真吸不了睛，國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅卻靠著修過頭的照片，成功引起網民討論，王致雅則表示「歲月是把殺豬刀」，欠設計師的不是錢，是滿滿的歉意！承諾「三個禮拜之內會進減肥工廠維修，還設計師一個公道！」。

王致雅日前在個人臉書上PO出自己與看板合影的照片，網友表示「原來是Photo Shop的廣告啊，我以為是競選廣告呢？」、「老中青祖孫三代，左一祖母，右一是孫女」、「修圖修太大，和本人差太多，這樣也能參選」、「為什麼跟照片差那麼多？」。

面對網友留言，王致雅幽默回應，「瑞凡我回不去了」歲月是把殺豬刀，並稱選舉真是累人，以後一定會好好學修圖，直言「這就是選前選後的差別」現實總是殘酷，修圖總是美好，美編費用不能省。

另外，王致雅也表示「欠設計師的不是錢，是滿滿的歉意！」就是因為太認真跑攤才讓各位說設計師很隨便，王也在臉書上訂下目標三個禮拜(5/4)減重3公斤，若達不到目標，開放領取200杯油切綠茶（30元以下）。

(中時電子報)