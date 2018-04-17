6年戀情破碎 WWE大咖情侶婚前突分手

席納於2017年4月向妮姬求婚。(摘自WWE推特)

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中時電子報

WWE人氣最高的情侶分手了嗎？16次世界冠軍約翰席納(John Cena)與未婚妻妮姬貝拉(Nikki Bella)原本預定在下月5日結婚，但就在結婚前一刻，妮姬於IG上宣告分手。兩人從2012年至今交往6年。

40歲的席納是WWE過去十多年來最重要的明星，34歲的妮姬藉著苦練與席納的拉抬也一度成為公司最紅的女星，妮姬的雙胞胎妹妹與另一位選手結婚並育有1女。

據外界猜測，可能的原因是席納不想要有小孩，與渴望家庭的妮姬缺乏共識。事實上，當時兩人要同居之前，席納還要求妮姬簽下一份厚達75頁的契約，據席納所說這是「為了保護妮姬」。

席納曾說他想永遠保持單身，不過他在去年「摔角狂熱」大賽上向妮姬求婚成功。這份契約也成為對手窮追猛打、嘲弄的話題，「你搬到我家來，吃飯呼吸都要依照我的規定。」

等到兩人要結婚了，席納又要求簽下婚前協議，他形容這是一種預防措施。「老實說，為真愛而結合的兩人不應該這麼做，我很希望我們永遠不要用到這種東西(婚前協議)。」

由於兩人後來都有參與WWE的真人秀節目，有些故事只是螢幕前的劇本，他們的感情實際出了什麼事也沒人清楚，妮姬只表示希望大家在這段期間尊重他們的隱私。

(中時電子報)

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