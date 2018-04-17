力挺警擊斃通緝犯 宅神朱學恒決定這樣做

2018年04月17日 09:21 中時電子報 張達智

台南一名55歲的翁姓竊盜通緝犯遭警方盤查，還企圖開車逃離，其中一位員警還遭當街拖行，支援警力開6槍制伏，嫌犯也身中1槍身亡。（莊曜聰翻攝）

台南市通緝犯遭警埋伏企圖開車逃逸，員警阻止卻遭自小客夾住拖行，支援警力見情況危急，開槍擊斃嫌犯。嫌犯母親認為，兒子只是拒捕，警方竟然將人打死就是不對。向來力挺警察的「宅神」朱學恒問網友：為民除害花籃到大橋派出所還是送到奇美醫院去啊？

有多起竊盜、毒品前科的翁國銘昨（16日）到台南市區一家肉粽老店吃早餐，永康分局大橋派出所員警劉耿銘接獲線報前往埋伏，並連繫2位同事顏利丞（22歲）、呂佩珉（24歲）支援。劉員表明身分要逮捕翁嫌時，翁佯稱要拿手機，一上車就發動引擎，踩下油門衝，劉員被夾住拖行，支援的顏姓、呂姓員警見場面危急，連開6槍，車子卡在分隔島後停住，翁嫌身中1槍送成大醫院急救不治。

3名員警送往奇美醫院包紮治療，劉耿銘被拖行撞擊有腦震盪情形，留院觀察。他在醫院回憶當時險況，直說自己不是被輾死就是被安全島夾死。代理市長李孟諺、市警局長黃宗仁到院慰問，警政署也力挺員警嚴正執法。

不過翁嫌已屆8旬的雙親收到兒子噩耗，到警所製作筆錄時，其母一度對警方有意見，認為兒子只是拒捕，竟然將人打死就是不對。

之前高雄警匪槍戰，警開22槍擊斃通緝犯陳祈安，「宅神」朱學恒就曾發文力挺，如今台南警也於執法時面臨生死關頭，朱學恒於臉書發文：「大家覺得要送為民除害花籃到大橋派出所還是送到奇美醫院去啊？我明天就來送~~~」。

網友也紛紛力挺，留言表示「兩邊都送」、「送紅包最實際」、「花籃送派出所，水果送醫院」。

更有網友說，「向警察大哥們敬禮!!人命關天必須就必須這樣執行，人民保母是保護人民也要學會保護自己」、「死者母親要討公道，那要先下跪已謝天下，怎麼養出這種敗類危害社會」。

(中時電子報)