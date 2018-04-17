頸部硬塊未理會 老菸槍男罹下咽癌三期

2018年04月17日 09:40 中時 林欣儀

菸齡超過20年的56歲吳姓男子去年發現右頸部有顆腫瘤，但他因工作忙碌、不以為意，年初察覺腫瘤有快速變大情況，就醫檢查確診為下咽癌三期，腫塊已長至5公分且擴散至淋巴，吳男接受醫生建議積極治療，腫瘤終於消失。醫生呼籲，若身體出現警訊應及早就醫，避免錯過黃金治療時間。

亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊指出，吳男堪稱老菸槍，去年底雖發現頸部有硬塊，卻因為要賺錢養家等諸多理由未就醫，所幸在腫塊變大後趕緊接受治療並積極配合療程。

黃文豊表示，吳男到院時腫瘤已5公分且合併有淋巴轉移，再加上頭頸部癌症對化療、放療很敏感，需先以前導性化學治療縮小腫瘤並殺死看不見的細胞轉移，並搭配放療輔以影像檢查，治療3個月後，透過鼻咽鏡檢查已未見腫瘤，目前仍在追蹤。

黃文豊強調，包括抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣都會提高罹癌風險，且若未定期篩檢，患者可能發現腫瘤時已相當嚴重，呼籲若民眾察覺身體不適應儘速就醫，另建議癌症患者在接受化療後應避免生食、食用未經削皮的水果或加工食品、隔夜食物。

吳男出院時也特別感謝醫療團隊協助，他有感而發表示，大家應該愛惜自己，若身體出現警訊一定要就醫，賺再多錢也換不回健康。

(中時)