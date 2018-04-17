頸部硬塊未理會 老菸槍男罹下咽癌三期

亞大醫院癌症中心副院長黃文豊指出患者腫瘤位置，強調若發現身體不適應儘速就醫治療。（林欣儀攝）

友善列印
中時

菸齡超過20年的56歲吳姓男子去年發現右頸部有顆腫瘤，但他因工作忙碌、不以為意，年初察覺腫瘤有快速變大情況，就醫檢查確診為下咽癌三期，腫塊已長至5公分且擴散至淋巴，吳男接受醫生建議積極治療，腫瘤終於消失。醫生呼籲，若身體出現警訊應及早就醫，避免錯過黃金治療時間。

亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊指出，吳男堪稱老菸槍，去年底雖發現頸部有硬塊，卻因為要賺錢養家等諸多理由未就醫，所幸在腫塊變大後趕緊接受治療並積極配合療程。

黃文豊表示，吳男到院時腫瘤已5公分且合併有淋巴轉移，再加上頭頸部癌症對化療、放療很敏感，需先以前導性化學治療縮小腫瘤並殺死看不見的細胞轉移，並搭配放療輔以影像檢查，治療3個月後，透過鼻咽鏡檢查已未見腫瘤，目前仍在追蹤。

黃文豊強調，包括抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣都會提高罹癌風險，且若未定期篩檢，患者可能發現腫瘤時已相當嚴重，呼籲若民眾察覺身體不適應儘速就醫，另建議癌症患者在接受化療後應避免生食、食用未經削皮的水果或加工食品、隔夜食物。

吳男出院時也特別感謝醫療團隊協助，他有感而發表示，大家應該愛惜自己，若身體出現警訊一定要就醫，賺再多錢也換不回健康。

(中時)

熱量僅白飯一半！運動前後吃「馬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。