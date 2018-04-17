蔣介石也愛下廚 手路菜是這道 網友推崇

2018年04月17日 09:39 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

前總統蔣介石不注重飲食，卻很愛下廚! 政大歷史系教授周惠民表示，根據蔣介石的自述，年幼時要掃地和煮飯，8年抗戰時，蔣介石戎馬倥傯，仍會忙裡偷閒、找出時間自己動手煮飯，「手路菜(拿手菜)」是蛋炒飯。

《聯合報》報導，周惠民於《飲膳佳會——餐桌上的文化史》新書發表會上，做了以上表示。

政大歷史系教授周惠民在新發表會上介紹蔣介石拿手菜。（圖/三明書局提供）

周惠民說，蔣介石不注重飲食，跟其牙口不好有關，加上西安事變時傷了脊椎，聽醫師建議拔除所有牙齒減輕背痛。牙齒不好的人，飲食多半簡單清淡、吃軟爛的食物。

他表示，蔣介石不重吃，卻很愛下廚。根據蔣介石的自述，年幼時要掃地和煮飯。8年抗戰時，蔣介石戎馬倥傯，仍會忙裡偷閒、找出時間動手煮飯，其「手路菜(拿手菜)」是蛋炒飯。

蔣介石來台後依喜歡自己動手下廚。根據侍衛人員回憶，蔣介石為一國元首，心血來潮時，會在院子中支起爐子親自下廚，拿手菜就是「雞油炒飯」。

周惠民指出，一般人做蛋炒飯，是先將蛋炒熟，再加入米飯和蔥。蔣介石則是先用雞油翻炒米飯，再將打散的蛋汁倒進炒飯，繼續翻炒。

網友說，蔣介石的作法是先用雞油翻炒米飯，再將打散的蛋汁倒進炒飯，繼續翻炒。炒出來的是飯被蛋汁雞油浸蝕包裹起來，完全密合在一起的組合，吃起來當然別具風味。

(中時電子報)