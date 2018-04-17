張麗善批護蒜措施看得到吃不到 雲林縣府反駁

2018年04月17日 10:15 中時 許素惠

今年春蒜價格低迷，政府祭出多項護蒜措施，不過，立委張麗善17日上午痛批，每公斤2元烘乾費補助條件嚴苛，關卡重重，根本看得到吃不到，如同欺騙農民。雲林縣府農業處提出數字反駁，針對今年超種的面積，經由外銷及烘乾補助已經處理700多公頃，後者受理噸數並超乎預期。

蒜價因盤商操縱壟斷與進口衝擊而不振，最慘曾被打壓到每台斤只有13元，農糧署與雲林縣府共同提出多項救蒜措施，包括外銷印尼、促銷、補助購買小型烘乾機3成費用、委託烘乾每公斤補助2元等。護蒜方案啟動收效果，產地價目前每台斤已經回升到22元上下。

但是，張麗善指出，護蒜措施中說要補助農民烘乾費用每公斤2元，首次啟動蒜頭烘乾作業補助登記，結果條件嚴苛，並設定重重關卡，把農民當賊看，如同是欺騙農民，導致實際登記獲得補助的面積僅有3％，這種「看得到吃不到」的補助方式，令農民相當痛心，護蒜補助淪為空話，要求落實相關補助。

縣農業處長林慧如表示，匯整各鄉鎮市申辦資料，今年蒜頭約增種千頃，農委會和縣府針對增加面積部分，在外銷方面就受理了500多公頃，而烘乾補助上也處理了218公頃，烘乾的數量甚至高達3000多公噸，已超乎預期，為了幫助農民，縣長李進勇指示來者不拒全數受理。

新聞處長張凱傑說，台北果菜市場和西螺果菜市場目前蒜價每公斤分別53、38元，顯示已經回升，希望有心人不要再藉故操弄打擊蒜價，「這樣會害死農民」。

(中時)