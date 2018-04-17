國民黨、民進黨要如何選贏柯P？他的答案網讚中肯

台北市長柯文哲。(中時資料照)

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中時電子報

年底縣市長選舉將至，民進黨是否禮讓柯文哲仍是未知數。日前傳出民進黨黨中央可能採取座談方式，讓立委與台北市議員參選人透過匿名的「假投票」來獲得共識。柯文哲則回應表示「人家做什麼，他沒辦法評論，沒有意見」。有網友問及，「如果KMT和DPP真的要選贏柯P 有什麼方法」，其中有些網友認為「藍綠趕快整合算了」。

年底台北市長選舉，若國民黨和民進黨推出的人選不夠強，恐難威脅柯文哲。2月底台灣民意基金會發布台北市長選舉民調，有47.6%選民支持柯P，丁守中獲25.2%支持，姚文智僅有15.6%支持。3月底也有民調顯示，柯文哲獲32.7%支持，丁守中有27.8%，姚文智則為19.0%。以目前的民調來看，柯文哲都佔優勢。

有網友在PTT問及，感覺現在國民黨和民進黨現在要選贏柯P的機會真的很低，現在幾乎都是在一直對柯P抹屎而已。現在推出來的候選人也沒什麼料，同樣也只會抹屎而已，「在這種情況下，DPP和KMT真的想要選贏柯P有什麼奇蹟的逆轉方法嗎？」

有網友分析指出，兩邊都推出最強的政治明星，還有點機會夾殺，只是兩邊都沒有政治明星想出來獻頭，兩邊都推這種B咖C咖只會自取其辱而以，共推要推出兩個極端都能接受的人選，蠻有難度的，而且兩黨也一定會被笑死。該網友說朱立倫贏柯的機會最大，但他要選2020，柯是靠藍在挺，但朱選，藍會回流，「KMT推朱，加上深綠反柯，那柯就落選了」。

有些網友表示贊同，並表示「藍綠共推ok，但年輕人會集體起肖」、「目前民調：柯=其他人總和。藍綠趕快整合算了，這局明眼人都知道kmt最強的一定是朱」、「不給柯P選就好，用卡管同樣的方式卡柯P」。另外也有網友開玩笑表示「讓柯P消失」、「成功抹黑他」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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