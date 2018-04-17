獲父母傳給透天厝反成「屋奴」 他不服：被家人坑！

2018年04月17日 10:28 中時電子報 張國欽

一名男網友請朋友在「爆怨公社」代po文，主要內容在指，他與哥哥獲父母傳給一棟透天厝，沒想到父母背著他們，拿這棟房子去貸款550萬元「養老金」，等於房子一旦過戶，兄弟倆就得幫還這筆貸款，讓他無奈說「真的天底下會有這麼白目的父母嗎？」、「為何被家人狠狠的坑。」，此po文引起網友論戰。

Po文男網友無奈：「我父母曾經說過，等我們長大後，要把現在住的三樓轉角處透天厝，過戶在我跟哥哥名下，但最近過戶的時候，才發現父母背著我們用房子跟銀行貸款550萬出來，等於貸款的錢要我跟哥哥繳，一人平均每個月連本金12000元，帶利息7000元，共要繳房貸19000元。」。

父母回答：「要繳就繳，不繳就滾出這個家。」，還說，他們年輕時用850萬買這棟房子，花了20年青春歲月買房、養小孩，現在他們老了準備要退休，房子本來就是他們的，不打算白白送人，加上養育2個兒子花了不少錢，所以，覺得把用房子貸款來的錢拿去享福是正常的，要讓我們知道成家立業有多麼困難，養育兩兄弟總要有點回饋。

《ETtoday》報導，日本有一篇文章說到，小孩長大了，只會把家當免費旅館，把父母當成是免費的幫傭跟警衛一樣，讓父母必須狠下心來，以房養老，跟銀行貸款，以後死了，房子歸銀行的。

所以，有網友表示，「這對爸媽算仁慈，當初850萬買的房子，現在房價多少？」、「雖然父母沒事先說就要背房貸不太好，但與其這樣被抱怨還不如賣掉房子自己有錢養老」、「你先過戶，兄弟繳不起再賣出去，每個人至少還有1000萬現金入袋 」、「父母沒有丟一屁股債給你扛，孩子就應該偷笑」。

但也有網友認為，「其實重點只是在於父母應該跟小孩討論，畢竟小孩也有自己的路要走生活要過，並不是因為要小孩報答自己而去貸款負債給小孩背」、「家家有有本難唸的經」、「兄弟倆應該跟父母好好的溝通，尋求彼此可接受的方法」、「留言串大多數人都贊同這對父母的行為，真心覺得民智未開，這頂名為孝的大帽子，我可不戴，這強迫背債的鍋，我可不背」。

(中時電子報)