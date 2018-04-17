機靈警搶救花樣年華輕生女

2018年04月17日 10:57 中時 洪榮志

桃園市21歲王姓女子，疑因身體殘疾致精神壓力大，曾有多次輕生紀錄，日前離家後，家人擔心她的安危，經向桃園市警方報案緊急定位對方手機，發現最後位置在台南市中西區中山路，通報台南市警二分局協尋，當晚將已吞服大量安眠藥的女子尋獲，送醫救治無大礙。

市警二分局民權派出所所長郭若萱、警員黃浩庭服巡邏勤務時，在深夜11時27分突然接獲110通報，指失蹤人口王姓女子有自殺傾向，手機最後發話位址在中山路一帶。

2員警趕往發現通報的定位點為火車站圓環，於是先在周遭街道找尋，卻遍尋不著王女的蹤跡，再詢問得知王女日前曾於台北市青年旅館內燒炭輕生，研判王女可能投宿附近平價旅館後，即前往火車站圓環旁的鐵道飯店詢問。

果然，員警發現王女確實投宿在該飯店，加上對方友人不久前也才剛抵達，2員警隨即由飯店人員陪同入房查看，發現王女精神恍惚、全身濕透包裹棉被坐在床上，友人在旁攙扶、安撫，還表示王女因身體殘疾致精神壓力極大，已有多次輕生紀錄，當晚在廁所吞服大量安眠藥後躺在滿水的浴缸內企圖自溺，所幸及時發現未釀成憾事。

2員警見情況急迫，為爭取送醫時間，立即與對方友人共同攙扶王女下樓，並以巡邏車搭載送往部立台南醫院急診室救治，經急救後已無大礙，並聯繫王女家屬南下照顧。

郭若萱表示，自己也育有兒女，深知家屬焦急的心情，此次能夠順利援救王女，阻止憾事的發生，讓她頗為激動；郭還呼籲人人應珍惜生命，不要因為一時念頭，斷然輕生，應多循管道紓解壓力，並盡情揮灑自己的人生。

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(中時)