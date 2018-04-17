大甲媽祝壽大典 新港街頭萬頭鑽動

2018年04月17日 10:31 中時 呂妍庭

大甲鎮瀾宮媽祖祝壽大典上午舉行，新港奉天宮周邊街道湧進數萬信眾，信眾紛行三跪九叩禮，虔誠向媽祖祝壽。（呂妍庭攝）

大甲鎮瀾宮媽祖祝壽大典上午舉行，新港奉天宮前湧進數萬信眾，萬頭鑽動。（呂妍庭攝）

大甲鎮瀾宮媽祖到新港奉天宮遶境進香邁入第31年，今17日上午8點舉行「祝壽大典」，奉天宮前廟街數萬信眾擠得水洩不通，今年由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、嘉義縣長張花冠、立委顏寬恒、陳明文、前立委吳育仁、前國民黨主席洪秀柱、新港奉天宮董事長何達煌等人擔任主祭，過程莊嚴隆重，場面盛大。

大甲媽祖鑾轎昨中午抵達嘉義縣新港鄉，受到嘉義縣各界熱烈歡迎，並在新港各主要街道遶境，供民眾參拜後，昨晚駐駕奉天宮，重頭戲祝壽大典今早舉行，除隨行的信眾，遠從各地而來的香客不到7點就湧進新港街頭，萬頭鑽動的盛況一年才一回。

奉天宮周邊街道、騎樓、住家窗口擠滿人潮，祝壽大典沿襲祭天古禮，在廟前搭天壇祭祀，信眾手持清香默禱，祭典由舞者扮演的仙女向神明祝壽後，主祭者登上天壇上香、獻花並誦經祝壽，信眾紛行三跪九叩禮，虔誠向媽祖祝壽，而原本飄著細雨的天氣，隨著儀式展開雨勢不僅停歇，陽光還露臉，顏清標說，大甲媽叫雨水媽、福氣媽，名不虛傳。

張花冠說媽祖慈悲濟世，讓信眾平安，為嘉義帶來及時甘霖，還在大典前停雨，讓地面乾燥方便信徒祭拜，「非常靈驗」，祝壽大典結束後，信眾紛紛湧入大甲媽祖駐駕殿參拜，奉天宮擠得寸步難行，預計晚間11點過後大甲媽祖將回駕返程。

(中時)