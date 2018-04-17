吳茂昆曾任大陸中科院顧問 藍籲釐清爭議再上任

2018年04月17日 10:36 中時 王正寧 、 鄭任南

吳茂昆2016年10月起，擔任中國科學院高能物理研究所合作組顧問，其合作組每三個月開一次會。（摘自vacree）

東華大學前校長吳茂昆內定教育部長，甫宣布就遭「連環爆」！國民黨要求，準教育部長吳茂昆不僅擔任對岸多所大學講座，還出任有官方資助的中國高等科學技術中心與中國科學院高能物理研究所的顧問，應該釐清所有爭議再就任。

根據國民黨提出的資料顯示，中國高等技術中心顧問委員會委員名單，凝聚態物理類中，吳茂昆以「中研院物理所」身份名列其中，從2010年4月開始接任，顧問職橫跨東華大學校長期間。

國民黨發言人洪孟楷指出，中國高等科學技術中心是由大陸財政部、中國科學院和國家自然科學基金委員會所支持成立的，當時的吳茂昆不只是學者，還是東華大學校長，他質疑吳茂昆，是否如同網頁上所介紹的內容，「為中國研究發展做出重要貢獻」？

此外，中國科學院高能物理研究所在2016年10月19日成立實用化高溫超導材料產學研合作組，當時吳茂昆還出任顧問，每3個月召開一次會議。洪孟楷質疑，至今1年半的時間，每3個月開一次會來算，吳茂昆至少到對岸開5次會議，是否都是對方招待？有沒有利益交換？是否收取任何報酬？

洪孟楷表示，中科院是個「不折不扣的官方色彩學術機關」，吳茂昆應該說清楚，為何前往擔任顧問？他也請問行政院長賴清德，在指派新的教育部長時，吳茂昆有坦白這些事嗎？他呼籲，吳茂昆應釐清所有爭議再上任。

(中時)