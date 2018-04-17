日出校長回母校 辦「晨光喚影」攝影展

2018年04月17日 10:33 中時 張伊珊

策展人楊長鉿（左一）向現場來賓解說每張作品的拍攝故事。（張伊珊攝）

素有「日出校長」之稱的楊長鉿，曾任職台東縣國立成功商業水產學校，後轉任國立東石高中。他自2012年起用智慧型手機拍攝日出，5年來記錄不少東海岸及嘉義蘭潭美景，受母校南華大學之邀，自即日起在中道樓展出40件攝影作品。

出身嘉義縣梅山鄉的楊長鉿，自小求學環境艱困，經常清晨4點多便得起床幫忙家中農務。雖然生活辛苦，但現在回想起來，若非父親當時要求，恐怕也無法養成楊長鉿早起的習慣。他相當感念父親，由於早起，讓他比別人更有充裕的時間，思考身為一校之長該如何帶領學校前進，甚至反思自己的人生。

不像其他攝影愛好者，準備高規格的攝影配備，楊長鉿總是拿起智慧型手機就拍。他坦言「早期照片不好看」，直至經某位歐吉桑提點，除細膩觀察當下景觀變幻外，也開始構思畫面元素，不僅熟能生巧，也越拍越有心得，同時決定要堅持到底，他直說「沒有什麼特別技術」。

南華大學校長林聰明表示，學校將不定期邀請各領域藝術家展覽，藉此啟發學生創意。這次邀請傑出校友楊長鉿回娘家，除與學弟妹分享如何持之以恆做好一件事，也讓他們了解「攝影不是那麼高深的學問」，只要有心學習，皆能成為下一個楊長鉿。

(中時)