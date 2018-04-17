日出校長回母校 辦「晨光喚影」攝影展

在這次展出的40件攝影作品中，國立東石高中校長楊長鉿，最喜歡身後的這幅〈守候〉。（張伊珊攝）

友善列印
中時
策展人楊長鉿（左一）向現場來賓解說每張作品的拍攝故事。（張伊珊攝）

素有「日出校長」之稱的楊長鉿，曾任職台東縣國立成功商業水產學校，後轉任國立東石高中。他自2012年起用智慧型手機拍攝日出，5年來記錄不少東海岸及嘉義蘭潭美景，受母校南華大學之邀，自即日起在中道樓展出40件攝影作品。

出身嘉義縣梅山鄉的楊長鉿，自小求學環境艱困，經常清晨4點多便得起床幫忙家中農務。雖然生活辛苦，但現在回想起來，若非父親當時要求，恐怕也無法養成楊長鉿早起的習慣。他相當感念父親，由於早起，讓他比別人更有充裕的時間，思考身為一校之長該如何帶領學校前進，甚至反思自己的人生。

不像其他攝影愛好者，準備高規格的攝影配備，楊長鉿總是拿起智慧型手機就拍。他坦言「早期照片不好看」，直至經某位歐吉桑提點，除細膩觀察當下景觀變幻外，也開始構思畫面元素，不僅熟能生巧，也越拍越有心得，同時決定要堅持到底，他直說「沒有什麼特別技術」。

南華大學校長林聰明表示，學校將不定期邀請各領域藝術家展覽，藉此啟發學生創意。這次邀請傑出校友楊長鉿回娘家，除與學弟妹分享如何持之以恆做好一件事，也讓他們了解「攝影不是那麼高深的學問」，只要有心學習，皆能成為下一個楊長鉿。

(中時)

大甲媽祝壽大典 新港街頭萬頭鑽… 北港媽祖遶境推廣減炮 還要宣導…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。