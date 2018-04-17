北港媽祖遶境推廣減炮 還要宣導「減糖」

2018年04月17日 10:37 中時 張朝欣

北港媽祖農曆3月遶境，北港鎮公所提出減炮措施獲得回響，但近年來由真人扮仙的藝閣沿途灑下大量糖果讓民眾吃平安，造成糖果粘在路面難以清洗，17日公所進行「減糖」宣導，呼籲用小紅包、文具取代糖果。

北港朝天宮每年農曆3月19、20日媽祖遶境，神轎、藝陣綿延數公里，已由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，其中光彩奪目的真人藝閣由孩童扮仙，沿途拋灑糖果與餅乾給民眾吃平安，最為吸睛。

不過近年來藝閣拋灑糖果的數量愈來愈多，加上民眾只撿拾較好的糖果，因此出現大量糖果被丟棄在道路的情況，經過車碾、日曬後緊緊粘在路面，非常難以清除，17日北港鎮公所決定展開「減糖」宣導。

北港鎮長張勝智表示，藝閣拋灑糖果是古早的傳統，早年物資缺乏，大家爭相搶糖果，根本不可能遺留在路面，但隨著時代進步物質充裕，吃糖果的人愈來愈少，呼籲在藝閣上扮仙的兒童可用文具、花朵、小飾品取代糖果。

清潔隊員說，糖果粘在地上非常難以清除，清路車或山貓車都無用武之地，只能用人工持鏟子清除再加上強力水柱才有辦法，非常耗工費時。

北港鎮公館里長許家福則提議用小紅包取代糖果，他認為糖果無人撿拾不僅浪費，更造成環境汙染，因此決定今年購買小紅包裝零錢，同樣可達分送平安的目的，且一定大受歡迎，不會遺留在路上造成環境汙染。

(中時)