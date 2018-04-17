柯文哲一人戰藍綠兩黨 網友分析不是柯太強而是...

2018年04月17日 10:34 中時電子報 陳怡文

台北市長民調多是柯文哲遙遙領先，且人氣旺的他，不少網友拱他挑戰2020總統大位。一人戰藍綠兩大黨的柯文哲到底有多強？PTT網友表示「不是柯文哲太強，是對手連簡單的小事都做不好，就像弱智一樣，自已弱，就說對手強，還滿好笑的」。

綠秘書長洪耀福曾提到「民進黨推誰，都會輸柯P」，遭國會觀察基金會董事長姚立明痛批「哪有一個秘書長，可以沒有出息到這種地步。」另外，曾有記者詢問有意參選的國民黨人選似乎都不強，柯文哲回應不能這樣講人家。

到底柯文哲有多強？網友表示「不是柯文哲太強，是對手連簡單的小事都做不好」，網友舉例。

一、出國報告書：柯文哲出國，看的懂他在幹嘛，這次出國的成果是啥？成果要如何用於市政上。

二、敢公佈所有的競選經費：就算柯p做不是很完美，但是你其他的政客就是做不到，誰都不敢公佈所有的金流。

三、勇於跟年輕人互動跟機會：有誰像柯p這樣敢跟年輕人互動啊？其他人還不是只會跑紅白帖，還會啥？

四、把國家的錢當錢用：有那個不是在大灑幣啊？除了柯p之外，幾乎每個都只想花光國庫的錢。

五、講話有邏輯：前因後果會跟你講清楚為什麼，不像那個民進黨的勞基法一樣，永遠講的東西沒邏輯，聽不懂民進黨在講啥鬼話，民進黨還拿民調數據出來騙人哩，搞先畫箭再射靶。

只能說不是柯p太強，而是其他人太廢了，就這麼簡單，連小事都做不好，整天就只想打打柯，不想為人民的利益而戰，只想拿權拿勢拿鈔票。

(中時電子報)