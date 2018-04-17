抗癌正妹坐博愛座被斥責 一番話成功讓2正義魔人閉嘴

2018年04月17日 10:51 中時電子報 林郁庭

謝采倪去年發現罹患淋巴癌第三期，雖然外表從長髮美女變成光頭酷妹了，她仍積極接受治療。（圖/謝采倪授權使用）

27歲的網頁設計師謝采倪去年發現罹患淋巴癌第三期，雖然外表從長髮美女變成光頭酷妹了，她仍積極接受治療，把心路歷程放上臉書粉專，為其他癌友打氣。日前，她因為體力不好而坐上博愛座，卻因此遭到路人斥責，為此她大嘆：「這年頭年輕人罹癌，和沒有肚子的孕婦一樣難做人。」

謝采倪14日在臉書粉專「癌友有嘻哈」發文，當天要北上搭高鐵，等候高鐵的時間還有20幾分鐘，謝采倪說：當時她望眼看去，「一般座位」卻都滿了，我只好摸摸鼻子選擇「萬惡的博愛座」，因為她做完化療後體力不如以往，站一陣子就會手腳無力。

謝采倪認為，「年輕面孔」坐博愛座，沒有明顯的外觀特徵顯示「我很弱勢」，的確很容易被錯誤解讀成「沒有同理心」和「不懂得敬老尊賢」的臭跩屁孩。但她也不想動用悲情牌行使特權，也覺得沒必要逢人就說「欸，我癌友膩。」所以當時她坐在博愛座上，其實也做好隨時主動讓座給老年人的準備。

不久，一位媽媽推著嬰兒車朝謝采倪走過來，然後盯著她看，正當她還在思考「這位媽媽的孩子坐在嬰兒車裡，而她看起來手裡也沒重物」，還在思考是否要讓座時，媽媽開口問道「小姐，你知道你坐的是博愛座嗎？」，順間方圓兩公尺的人也看著我，像公審那樣；連隔壁博愛座的爺爺也補刀：「好手好腳，這樣也跟人搶博愛座？」

謝采倪忍住脾氣反問這位媽媽「請問你有懷孕或身體不適嗎？」，對方回沒有，她又問隔壁的爺爺：「請問你有沒有得癌症？」，爺爺怒回：「妳是在詛咒我？我身體健康的很！要妳管！？」這時謝采倪默默地說道：「我去年罹患淋巴癌第三期，打完藥物治療讓我的體力其實變得有點差，請問，現在的我，夠資格坐博愛座了嗎？」，這番話讓兩人都沒再講話了。

經歷過這一段正義魔人糾正不可以坐博愛座的插曲，謝采倪感嘆，這年頭的年輕人罹癌，如果把自己打理得看起來「太健康」，就會容易遇到這樣的社會問題。雖然社會大眾畢竟不會通靈，產生誤解是很正常，但要是身體健康的爺爺拿年紀當金牌、媽媽拿「娃娃車」當金牌，那她就應該也要拿出「癌友牌」，來捍衛自身該有的權利？她對廢除博愛座與否沒有意見，只覺得某一部分的民眾的素養有待加強。

(中時電子報)