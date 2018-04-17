亂打！美缺乏戰略 敘戰沒完沒了

美國提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）「蒙特利」號（USS Monterey，CG-61)14日發射戰斧巡弋飛彈，以支援打擊敘利亞化武設施行動的畫面。（美國海軍）

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中時電子報

就在美國總統川普說，他打算從敘利亞撤軍才過了一個多星期，便因為阿塞德政權動用化武，導致百姓死傷慘重，而與英法聯手，空襲敘境化武相關設施。

華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress,CAP）中東專家卡圖里斯（Brian Katulis），以及國家安全政策分析師朱爾（Peter Juul）16日在《國家利益》（The National Interest）網發表評論指出，雖然這次空襲旨在嚇阻敘利亞政府以化武攻擊民眾，但這既沒有形成遏止敘國混戰的戰略，也沒有減輕因內戰所造成的人道災難。

然而，美國對敘利亞缺乏明確務實的政策，並不是從川普才開始的。早在2011敘利亞爆發內戰時，華府就缺乏以任何有意義的方式，去規劃敘利亞政策的意願與能力。敘國內戰爆發的前3年，歐巴馬政府設法避免捲入，並盡量不直接介入。

可是隨著2014年夏伊斯蘭國（Islamic State，IS）崛起，歐巴馬政府改弦易轍，在敘境的IS與蓋達（al-Qaeda）組織佔領區採取反恐戰略。

儘管五角大廈貫徹歐巴馬政府規劃的反IS戰略，但川普政府的敘利亞政策卻變得毫無條理可言。

川普上任才幾個月，就暗示可能和俄羅斯在反恐上好好討價還價。然而，一年前他為了阿塞德政權對民眾進行化武攻擊，突然發射戰斧飛彈攻擊敘境空軍基地，已預示美俄在敘利亞的合作可能有限。

川普的敘利亞戰略核心集中在反IS，而IS已在2017年10月失守敘境「首都」拉卡（Raqqa）敗走，引發華府未來在敘利亞角色的重要問題。

(中時電子報)

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