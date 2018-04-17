我國華語文能力測驗(TOCFL)證書獲越南官方採認

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全球興起學華語熱潮，許多國人也會想出國教華語。教育部表示， 我國「華語文能力測驗(TOCFL)」證書繼今年初獲得匈牙利教育辦公室語言測試認證中心採認，日前又獲得越南官方採認。

教育部說，我方透過「臺越教育合作協定」、「第5屆臺越教育論壇」官方會議等管道積極建議，以及駐外教育組在越南當地多方爭取，越南教育培訓部終於年3月15日發布「2018年越南普通高中畢業及大學入學考試規則」通告，正式採認我國「華語文能力測驗(TOCFL)」證書，並將其納入該國高考語文科目中文項目免試之證明。

為提升我國全球華語教學市場佔有率，教育部設置「國家華語測驗推動工作委員會」，研發及推廣對外華語文相關測驗，每年於國內外辦理多場「華語文能力測驗(TOCFL)」及「兒童華語文能力測驗(CCCC)」；106年共在32國舉辦236場測驗，國內外考生達4萬2953人次，在越南每年皆有超過4000人次報考，成效斐然。

近年我國與越南在經貿、教育、文化、人民等各層面交流日益頻繁，106年越南學生在台就讀人數已達7339人，較105年成長53.7％(其中非學位生2541人，成長率高達68％)，躍升成為我國第5大境外學生來源國。

教育部說，我國「華語文能力測驗(TOCFL)」證書獲越南政府正式採認，成為當地各級學校、官方機構、民間企業之考試用人依據，勢將帶動新一波華語學習熱潮，也有助於我國留學招生、海外華語教學、臺商徵才等。

(中時)

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