MLB》剛回大聯盟就登板 胡智為飆速153km

胡智為本季初登板，7上被馬薩拉(圖)轟3分炮。(美聯社)

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中時電子報

旅美小將胡智為今(17日)剛被光芒拉上大聯盟，隨即在主場亮相對戰遊騎兵，他在7下1出局時後援登板，總計投2.2局，被馬薩拉(Nomar Mazara)轟右外野3分炮失分，最快球速催到95英里(約153公里)，終場光芒8比4贏球。

光芒外野手基爾麥爾(Kevin Kiermaier)因右手拇指韌帶撕裂，進到傷兵名單，胡智為因而獲得機會回到大聯盟。胡智為春訓時出賽4場，投6局失4分、自責分率6；隨後他被下放3A做先發調整，先發2場投9局失6分，自責分率6。

光芒今天迎戰遊騎兵，在克隆(C.J.Cron)和羅伯生(Daniel Robertson)雙雙開轟領軍下，打線前4局就攻得8分，加上史奈爾(Blake Snell)投6局僅失1分，6局打完，光芒就取得8比1領先。史奈爾7上續投，一壘有人時解決掉蓋洛(Joey Gallo)，用球數達103球被換下場休息。

穿著58號球衣，胡智為走出牛棚，相隔310天再度站上光芒主場投手丘；面對壘上有人局面，胡智為臨危不亂，用1球解決紐涅茲(Renato Nunez)，再用4個球讓連兩場開轟的奇瑞諾斯(Robinson Chirinos)打出左外野飛球出局，止住遊騎兵攻勢。

胡智為8上續投，繼續維持高效率投球，用5球抓到2出局，但隨後遇上亂流，被秋信守敲安、保送羅賓生(Drew Robinson)，陷一二壘有人危機；接著他面對馬薩拉，內角變速球被轟出右外野3分炮，不過教練團喊暫停安撫情緒後，回穩解決貝爾崔(Adrian Beltre)下莊。

最後到9上，胡智為仍留在場上，先催出本場最速95英里速球，賞蓋洛一張老K，接著雖被紐涅茲敲安，2出局後還讓跑者進占二壘；不過胡智為沒慌了手腳，最後用內角滑球K掉奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)，順利守住勝果。

胡智為本季初登板，用41球完成2.2局投球，其中有29球好球，好球率超過5成，被打3安、失3分，另有2K、1保送，自責分率10.13。光芒贏球後，拿到本季第4場勝利，戰績4勝12敗，仍在美聯東區墊底。

(中時電子報)

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