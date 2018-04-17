性侵國中女辯「服藥斷片」 惡男判囚7年10月定讞

2018年04月17日 11:06 中時 林偉信

桃園鄭姓男子前年晚間持防狼噴霧劑噴灑一名穿著國中制服的少女，再將她拖進草叢掐頸性侵得逞，鄭男被逮後辯稱，因服用安眠藥「斷片」，對案發經過毫無記憶，最高法院佐以相關證據，不採信鄭的辯詞，依加重強制性交罪將他判囚7年10月確定。

50歲的鄭男在2016年9月1日晚間8點多，騎機車在由新北市三峽往桃園市大溪方向行駛，剛好當時未滿14歲、身著國中制式運動服的少女，獨自一人步行而過，鄭男立即折返尾隨觀察，他見當時無其他路人，竟心生歹念加以性侵。

鄭男用隨身攜帶的防狼噴霧劑噴灑少女的臉部，然後用手勾住她的脖子拖進草叢掐頸壓制，恐嚇「再大叫就要把妳掐死」，少女因恐懼只能噤聲，鄭男隨即強脫少女衣物，以手指對少女性侵得逞。

警方據報後尋線將鄭男逮獲，鄭男辯稱案發前服用安眠藥，對本案經過毫無記憶，他頂多摸摸被害人，只構成猥褻行為、絕對沒性侵，被害人「處女膜裂傷原因很多」，不一定是他造成，他也不知被害人當時未滿14歲。

歷審都認為，鄭男犯案過程，沒有辨識力不足的情況，他辯稱服藥沒有記憶只是事後企圖卸責之詞，不足以採信，且少女身材嬌小、穿著國中制服，鄭男不可能誤判她的年紀，考量他犯後沒有悔意，將他判刑7年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)