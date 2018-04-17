MLB》締大聯盟新猷！洋基賈吉最速生涯60轟

2018年04月17日 11:04 中時電子報 蔡銘仁

洋基今(17日)例行賽首度和馬林魚交手，史坦頓(Giancarlo Stanton)對戰前東家，理當成為關注焦點，不過「法官」賈吉(Aaron Judge)卻用本季第4轟，吸走所有人的目光，因為他這轟一棒改寫大聯盟新猷，讓他成為聯盟史上生涯最快60轟的強打者。

賈吉去年單季52轟，打破前輩馬奎爾(Mark McGwire)1987年所創菜鳥單季最多轟紀錄；此役在洋基2比0領先情況下，賈吉2下第二打席，相中馬林魚先發史密斯(Caleb Smith)紅中偏低速球，轟出右外野386英呎陽春炮，助球隊擴大領先為3比0。

賈吉這一轟，是他生涯第60轟，花197場比賽就達標，改寫馬奎爾所寫下的最快60轟紀錄；馬奎爾是在1988年效力運動家時，在大聯盟第202場出賽時打出60轟。賈吉轟出全壘打，也讓他在主場的連續安打場次，推進到第17場。

洋基攻勢至今，還未結束，接著3下到5下再進帳8分，先發塞弗瑞諾(Luis Severino)也威風八面，前5局僅被打1安、無失分；洋基5局結束，已經以11比0遙遙領先。面對洋基的強勢，馬林魚僅在8上做最後抵抗，得到1分避免遭完封，但最後洋基仍以12比1收下比賽勝利。

(中時電子報)