前日相小泉： 安倍到了該下台的時候了

2018年04月17日 11:32 中時 黃菁菁

日本安倍政府接二連三爆出森友學園、加計學園等官說疑雲。《週刊朝日》報導，日本前首相小泉純一郎對安倍政府的未來表示：「變危險了。安倍到了該下台的時候吧，大概是本屆國會閉幕(6月20日)前後吧。9月的總裁選(自民黨黨魁選舉)不可能3連任了。」

小泉分析指出，森友、加計學園的問題過於深刻，會對明年的參議院選舉造成影響，國會閉幕後，選舉活動在1年前就要開始準備，必須快決定候選人選才行，但安倍打選戰不太妙吧。

日本財務省將國有地以破天荒的低價出售給森友學園，事情曝光後，財務省大幅竄改公文。

小泉對此事表示，根本的謊言始於安倍在國會上說: 「我和妻子若有干預的話，我就辭掉首相也辭去國會議員」。安倍夫人安倍昭惠是森友學園的名譽校長，她去森友園學訪問，還致詞了，明明有關係，為何一直說謊呢？真是不懂，就誠實說:「與我們有關」不就好了。

小泉表示，「如果沒有做奇怪的事就無需說謊，用謊言來圓謊才會變得越來越怪。安倍說過若與事件有關就辭職，倘若是真的，早就該辭職了，然而至今卻還一直說些立刻會被拆穿的謊言，真是讓國民感到震驚、無語！」

安倍友人加計孝太郎擔任理事長的「加計學園」，特例在國家戰略特區新設獸醫系，此問題再次在國會引起爭議。2015年4月2日時任首相秘書官的柳瀨唯夫在官邸接見愛媛縣、今治市、加計學園職員等時說: 「本件是首相案件」。

柳瀨的發言被愛媛縣職員寫在備忘錄中，但柳瀨極力否認，還說不曾會面。小泉表示，安倍否認有所謂的「首相案件」，還說相信柳瀨的記憶。應該是官邸、官員們了解首相拼命想促成，所以大家都很合作吧。

(中時)