照片修太大！這些人宣傳照都曾讓網友笑翻

雲林縣議員周秀月長輩圖倒影遭網友酸「修很大」。(圖/擷取自周秀月臉書)

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中時電子報
國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅競選照修過頭，引發網友熱議。(圖/擷取自王致雅臉書)

國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅，因競選廣告看板被修過頭，遭到網友調侃。然而，因為修圖修太大引發熱議的政治人物還包括國民黨議員汪志冰、雲林縣議員周秀月。

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年底選舉將近，各縣市已經開始能看到縣市長或是地方議會議員參選人的宣傳看板。隨著科技進步，很多政治人物會修圖讓照片看起來美美的，不過有些修的程度太大，讓看板和本人幾乎連不起來，也引來網友熱議。

王致雅日前在個人臉書上PO出自己與看板合影的照片，然而她與競選看板上的照片差異太大，讓網友不禁驚呼「為什麼跟照片差那麼多？」對此，王致雅則表示「歲月是把殺豬刀」，欠設計師的不是錢，是滿滿的歉意！承諾「三個禮拜之內會進減肥工廠維修，還設計師一個公道！」

雲林縣議員周秀月曾在元宵節當天，以自己在窗前拍的美照自製長輩圖問候親友。不料卻被眼尖網友發現，窗外與玻璃中反射的她長得不一樣，被質疑修圖「修很大」，網友諷刺表示「錢不能只付一半」。周秀月當時則回應表示，照片是朋友拍攝，沒注意是否有修圖。

此外，國民黨議員汪志冰的宣傳照與現在的樣貌差很大，曾有網友質疑，「圖跟本人根本兩個人」、「競選照片修圖修太大」。

(中時電子報)

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