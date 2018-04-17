籲暫緩選區重劃 綠委打算靠修憲案解決

2018年04月17日 12:11 中時 郭建伸 、 趙雙傑

中選會日前端出立委席次增加案，其中高雄、屏東各減一席，引發南台灣綠委跳腳。綠委劉世芳、賴瑞隆、陳其邁、趙天麟、許智傑、鍾佳濱、莊瑞雄等今共同舉行記者會，抗議中選會端出的選區重劃案，呼籲懸崖勒馬立即暫緩。劉世芳今天也公布其修憲草案，將區域立委改為每30萬人1席，超過30萬人之人數在15萬人以上者，再增加1席，若有需要則由不分區立委席次調整。

中選會依《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區自2007年起，每10年檢討一次，中選會去年公布相關方案，決定採第七屆的計算方式作為建議方案，高雄市、屏東縣各減1席，新竹縣與台南市各增1席，立委席次消長，引發關注。

立委選區重劃之所以困難，原因在於《憲法增修條文》明定，立委總席次是113席，其中區域立委73席、平地及山地原住民各3席、不分區34席，在立委總席次不變的前提下，縣市立委的增減必定彼此消長。

對此，劉世芳提出修憲版本，區域立委各縣市至少1席，扣除原住民族立委6人後，縣市內每30萬人再增加1席，所餘人口數不足30萬但在15萬以上，則再增加一席；不分區立委席次則視區域立委、原民立委席次調整後決定。

劉世芳在記者會上說，中選會跟內政部沒有做功課，造成立委跟政黨內部有惡性競爭，希望透過修法或修憲，處理選區席次狀況。劉世芳說，在修憲或修法之前，希望選區重劃維持現狀，「按憲法重新劃分後，大家就會心服口服」，不會再有南北資源不平等的問題。

莊瑞雄則說，立委不是苦主，背後代表的人民才是苦主，批評中選會官員坐在冷氣房裡劃分選區，他的選區若案規劃將從17個鄉鎮變成25個鄉鎮，批評劃分案簡直「荒腔走板」。

鍾佳濱則指出，人口若持續往北移，依中選會邏輯，立委席次將不斷增多，資源分配差距將越來越嚴重。

陳其邁則說，立委席次分配計算，應屬法律保留事項，「中選會主委（指陳英鈐）行使同意權時，也答應我們立委，我這一票才投給他啊！」陳批評，中選會不應怠於職權不推動修法，僅由幾位委員對選區進行重大變革，這對高雄、屏東都非常不公平。

媒體詢問，若暫緩中選會的方案，新竹縣、台南市將無發增加席次，這樣是否也對當地民眾不公平？劉世芳說，現在中選會的方案是針對下屆立委，但人口是流動的，難保下一次可能南投或新竹因為人口減少而簡立委席次，認為應該釜底抽薪，回到憲法層次處理立委席次問題。

劉世芳也強調，中選會未來舉行全國公聽會時，他們一定會表達意見。

(中時)