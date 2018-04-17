世界五大防務展 中國大陸優勢軍品馬來西亞亮相

中國船舶重工國際貿易有限公司外銷馬來西亞的「LMS濱海任務艦」。（圖/中共裝備科技 107年4月17日）

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中時電子報

中國大陸國家國防科技工業局16日發佈新聞，由國家國防科技工業局率領5家國防廠商參加在馬來西亞首都吉隆玻舉辦的第16屆馬來西亞防務展。共展出VT4主力戰車、LY-80N武器系統、LMS瀕海任務艦、SLC-7型多功能相控陣列雷達等一批大陸國防「主力」產品集中亮相，彰顯中國大陸國防工業科技研發生產實力。

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軍工優勢裝備「走出去」步伐加快

此次「中國大陸防務」國家展團展覽面積400多平方公尺，展品涵蓋陸海空三軍裝備。航太長征國際貿易有限公司重點展示了「飛鷹-80N」(LY-80N)艦對空飛彈武器系統、地對地飛彈系統、彩虹（CH）系列無人機等產品。中國船舶重工國際貿易有限公司推出系列化常規潛艦和巡防艦解決方案，展出的2,600噸級常規潛艇、4,000噸級巡防艦等各類艦艇裝備，可滿足各國海軍加強建軍的需求。中國北方工業有限公司展示了代表VT4型主力戰車、AR3大口徑遠程火箭等先進陸戰武器，分為「機動突擊、火力打擊、攻堅破甲」等領域合計50餘項產品，推出了一系列「成體系、成建制」的系統性解決方案。中電科技國際貿易有限公司以「防務電子和安全電子資訊系統整體解決方案供應商」為定位，重點展示包含遠端防空雷達和中程補盲雷達在內的「防空系統、電子對抗系統、城市監控及應急指揮系統」。保利科技有限公司重點展示了反恐防暴和海岸防衛工程類技術和產品。

泰國皇家陸軍是VT4主力戰車的第一位客戶，計劃採購49輛，第一批28輛已於去年10月交車。(圖/中共裝備科技）

近年來，中國大陸軍武優勢裝備「走出去」的步伐不斷加快。2017年，中國船舶重工國際貿易有限公司成功簽約的LMS瀕海任務艦專案，是中國大陸國防企業首次向馬來西亞出口大型軍事裝備。此外，航太長征國際貿易有限公司、中國北方工業有限公司、中電科技國際貿易有限公司、保利科技有限公司等國防企業積極開拓東南亞市場，與各國用戶、企業建立了廣泛聯繫和業務往來。

中國大陸政府和國防廠商在第16屆馬來西亞防衛展的展區。（圖/中共裝備科技）

馬來西亞防務展是世界五大防務專業展覽盛會之一，每兩年舉辦一屆。本屆展覽除展示海陸空國防電子作戰系統的技術、硬體設備外，還展示了戰地醫療、國家安全、人道救援以及災難救助等領域的世界尖端技術和設備。

(中時電子報)

文章來源：中國軍工亮相第十六屆馬來西亞防務展

文章來源：【權威發佈】中國產VT4主戰坦克等三軍裝備將亮相馬來西亞防務展

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