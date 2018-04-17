法航復航 台法旅遊市場看好

2018年04月17日 11:31 中時 王思慧

台灣觀光代言人「喔熊組長」、電音三太子今天迎接法航機組人員及旅客。（觀光局提供）

法國航空復航台北—巴黎，交通部觀光局表示，法國是重點行銷市場，也是歐洲地區來台市場中，僅次於德國及英國市場之第三大客源國，且近幾年法國來台旅客穩定成長，2015年至2017年平均成長率達到10.5%，台法旅遊市場前景可說是備受看好。

觀光局與法國航空，今天共同攜手歡迎法航巴黎─台北復航首班直航班機抵台旅客，並安排台灣觀光代言人「喔熊(Oh Bear)組長」及台灣民俗藝陣團體電音三太子現場迎賓，致贈首航班機每位旅客具有文化特色「奉茶杯」作為伴手禮，傳遞台灣歡迎法國貴賓抵台的熱情，期與法國航空長期合作攜手締造台法觀光交流新頁。

目前法國巴黎戴高樂機場直飛台灣班機每周有7個航班，加上未來法航投入每周3個班次，將使台法直飛航線每周增至10班次，讓往來於台灣法國間的旅客，有更便利的選擇。

法航本次重啟台法直航航班，預計將由波音777-200機型執飛，機上配備法航長途航線全新客艙，共配置280個座位，其中包括40個商務艙、24個尊尚經濟艙及216個經濟艙座位，去程於每周二、五及日，回程則為每周一、四及六。

觀光局表示，台灣以多元市場布局，是2020年永續觀光主軸目標，放眼全球的策略必須進行主要市場開拓，法國市場以觀光局駐法蘭克福辦事處為核心，透過聘請當地公關公司建闢業者/媒體網絡、參加當地重要旅展、邀請台灣業者赴大巴黎地區推廣、與國籍航空/當地旅遊業者辦理聯合廣告或教育訓練，並且常態性的邀請當地重要媒體及業者來台參訪，以逐步建立台灣在大巴黎地區的觀光品牌知名度。

今年迎來兩件法國市場好消息，第一是法國航空睽違20年後再度重啟巴黎-台北直航航班；第二是發源自法國米其林美食指南發行台北版，相信透過更便捷的航空以及法國人熟悉的美食指南，將有助於擴大台灣在法國的知名度，爭取更多法國旅客來台。

而法航本次直航邀請同行媒體，觀光局已安排在其短暫停留台灣時間，體驗台北市經典遊程及米其林指南摘星餐廳，相信有機會促成更多台灣報導曝光，創造雙贏。

(中時)