搶完皮包到飯店爽用海洛因 毒蟲5小時遭逮呼：怎麼那麼快！

2018年04月17日 11:32 中時 張穎齊

邵姓嫌犯搶走婦人皮包，將包包內1萬元得手後，便將犯案的機車與得手的包包隨意丟棄。（張穎齊翻攝）

邵姓嫌犯搶走婦人皮包，將包包內1萬元得手後，便將外套隨意丟棄在郊區，變裝逃逸。（張穎齊翻攝）

基隆市1名邵姓男子（38歲）有毒品、竊盜等前科，昨（16）日上午11時許騎車行經仁愛區龍安街時，搶走1名婦人的皮包，得手1萬元，並立刻花光去購買海洛因，到某間飯店裡面注射，怎料才過5小時，就被警方破門逮捕，今（17）日被依搶奪、竊盜及違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

基隆市第一分局南榮路派出於昨（16）日中午12時接獲婦人報案，說明她步行在龍安街時，突然有1台機車靠近將她的肩背包包搶走，並揚長而去，警方獲報後立即成立專案小組著手偵辦，調閱周遭監視器。

警方調查後，發現邵嫌騎的機車是失竊車輛，他將婦人的包包搶走後便往郊區逃逸，跑到南榮路、龍安街口時，將包包內的1萬元取走後，便將包包與身上犯案時所穿著的外套丟棄變裝，接著搭乘計程車逃逸。

邵嫌將得手的1萬元拿去向毒販購買海洛因後，隨即到飯店的房間內開始用針筒注射，爽爽施用，豈料才過5小時，在當天下午4時許，警方突然破門而入，當場查獲還有未用完的毛重0.2克海洛因，以及使用過的注射針筒，邵嫌被逮時還嚇得直呼「怎麼那麼快找到我？」

警方發現，邵嫌是毒品慣犯，因為缺錢買毒才行搶，全案經偵詢完畢後，警方也依搶奪、竊盜及違反毒品危害防制條例，將邵嫌移送基隆地檢署偵辦。

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(中時)