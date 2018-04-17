搶完皮包到飯店爽用海洛因 毒蟲5小時遭逮呼：怎麼那麼快！

邵姓嫌犯搶走婦人皮包內1萬元，拿去購買海洛因到飯店吸食，未料短短5小時就被警方逮捕。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
邵姓嫌犯搶走婦人皮包，將包包內1萬元得手後，便將犯案的機車與得手的包包隨意丟棄。（張穎齊翻攝）
邵姓嫌犯搶走婦人皮包，將包包內1萬元得手後，便將外套隨意丟棄在郊區，變裝逃逸。（張穎齊翻攝）

基隆市1名邵姓男子（38歲）有毒品、竊盜等前科，昨（16）日上午11時許騎車行經仁愛區龍安街時，搶走1名婦人的皮包，得手1萬元，並立刻花光去購買海洛因，到某間飯店裡面注射，怎料才過5小時，就被警方破門逮捕，今（17）日被依搶奪、竊盜及違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

基隆市第一分局南榮路派出於昨（16）日中午12時接獲婦人報案，說明她步行在龍安街時，突然有1台機車靠近將她的肩背包包搶走，並揚長而去，警方獲報後立即成立專案小組著手偵辦，調閱周遭監視器。

警方調查後，發現邵嫌騎的機車是失竊車輛，他將婦人的包包搶走後便往郊區逃逸，跑到南榮路、龍安街口時，將包包內的1萬元取走後，便將包包與身上犯案時所穿著的外套丟棄變裝，接著搭乘計程車逃逸。

邵嫌將得手的1萬元拿去向毒販購買海洛因後，隨即到飯店的房間內開始用針筒注射，爽爽施用，豈料才過5小時，在當天下午4時許，警方突然破門而入，當場查獲還有未用完的毛重0.2克海洛因，以及使用過的注射針筒，邵嫌被逮時還嚇得直呼「怎麼那麼快找到我？」

警方發現，邵嫌是毒品慣犯，因為缺錢買毒才行搶，全案經偵詢完畢後，警方也依搶奪、竊盜及違反毒品危害防制條例，將邵嫌移送基隆地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

餵毒牛奶害死2月女嬰 無知父判刑… 遭性侵又被泰警狂問過程 台女現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。