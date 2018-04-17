《全台最速報》蔡英文首訪非洲友邦：走出去才有無限未來

蔡英文首訪非洲友邦：走出去才有無限未來

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中時電子報
綜合報導

◎蔡英文首訪非洲友邦：走出去才有無限未來

蔡英文總統17日率團前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開5天4夜的「同心永固」專案，行前蔡英文表示，此行正是「兩國同心，邦誼永固」之意。蔡英文說，台灣是世界的台灣，只有走出去，才有更大的空間，國家才有無限的未來，現在她就要出發去拚外交。

◎大甲媽祝壽大典 新港街頭萬頭鑽動

大甲鎮瀾宮媽祖到新港奉天宮遶境進香邁入第31年，今17日上午8點舉行「祝壽大典」，奉天宮前廟街數萬信眾擠得水洩不通，今年由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、嘉義縣長張花冠、立委顏寬恒、陳明文、前立委吳育仁、前國民黨主席洪秀柱、新港奉天宮董事長何達煌等人擔任主祭，過程莊嚴隆重，場面盛大。

◎吳茂昆曾任大陸中科院顧問 藍籲釐清爭議再上任

東華大學前校長吳茂昆內定教育部長，甫宣布就遭「連環爆」！國民黨要求，準教育部長吳茂昆不僅擔任對岸多所大學講座，還出任有官方資助的中國高等科學技術中心與中國科學院高能物理研究所的顧問，應該釐清所有爭議再就任。

◎國慶晚會首度在宜蘭舉辦 陳金德：全力籌辦

107年國慶籌備委員會16日開會決定，國慶晚會規劃在宜蘭縣辦理，宜蘭代理縣長陳金德17日表示，感謝立法院長蘇嘉全對宜蘭的肯定，宜蘭縣政府將會全力籌辦，讓返國的僑胞對宜蘭縣留下深刻的印象。

(中時電子報)

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