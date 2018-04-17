齒輪塗鴉小丑吹泡泡 建成公園活動不去太可惜！

2018年04月17日 11:33 中時電子報 綜合報導

日治時期曾是兒童公園的建成公園，即將迎來新生！臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，將在此打造共融式遊戲場，。文化局依據在地文化特色，規劃於21日（週六）下午於公園內舉辦齒輪塗鴉樂園活動，讓大家一起在歡樂氣氛中集氣，讓建成公園早日展現新風貌！

本次活動仿效遊樂園的概念，設置了「小丑泡泡秀區」、「小丑魔術秀區」與「齒輪塗鴉區」。「齒輪塗鴉區」提供大型帆布，上面有各種齒輪的黑白底圖，現場提供畫筆及紅黃藍三原色之顏料，讓參與的民眾在畫布上盡情的創作塗鴉，活動結束後，此畫布將作為施工封園的圍布，進而增加民眾對於公園改造的參與感。

小丑拉出大型的泡泡，甚至把兩位小朋友都包在裡面 (圖片來源-夢想小丑劇團提供)

既然是遊樂園，當然一定要有小丑！本次活動特別請到夢想小丑劇團，除了演出小丑魔術之外，還會表演獲得發明金氏世界紀錄「空中最會切泡泡的人」與「一次吹出最多泡泡的人」的精彩泡泡秀。透過小丑的巧手，拉出的泡泡甚至可以做出人形那麼大，將小朋友包在裡面。另外，現場還有可愛的高蹺醜小鴨會四處出沒，和小朋友互動，帶給小朋友驚喜。

可愛的高蹺醜小鴨，逗的小朋友笑了。(圖片來源-夢想小丑劇團提供)

建成公園位於臺北市承德路二段35號旁，下面就是停車場，距離捷運中山站也不遠，交通相當方便。本次活動在下午2點至4點舉行，不收費用，但是由於受到場地限制，想要卡到好位子的民眾可以早一點過來哦。

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(中時電子報)