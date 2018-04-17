台中市推動參與式預算 人民當城市主人

2018年04月17日 12:08 中時 盧金足

參與式預算是市長林佳龍「直接民主、社區參與、開放政府」三大政治理念。（盧金足攝）

行動不便的江岳庭與其他三名團隊成員提出「勢在必行，通用設計資源整合平台」，雖然未入選，市長林佳龍鼓勵他的參與。（盧金足攝）

民政局副局長盧政遠表示，提案人利他的公民精神與素養，希望藉著由下而上的直接民主過程，逐步帶動行政體質的調整。（盧金足攝）

選舉4年1次，選民為了地方建設是否要再等4年？台中市推動參與式預算，市長林佳龍表示，為落實直接民主，由下而上的直接民主在4年來，可以說是開花結果，這些年社區營造、都市景觀、空間利用或是社會關懷等議題透過參與式預算都提出來，透過專家幫助市民形塑提案內容，再經過審議及辯論程序，因此產生的提案都有民意基礎，政府在決策時也會考量進去，外溢的效果可謂非常的大。

林佳龍指出，參與式預算的推動從市區一直到山海屯，現在逐步擴大，民主並不是只有選出民意代表，日常更多的公共議題也可以直接獲得參與，而其中，預算就是非常具體的例子。

在參與預算的決定過程中，人民就成為城市的主人，不僅是結果豐碩，過程珍貴，透過直接民主，台中市政府透過參與式預算、iVoting、青年審議會、開放政府等，傾聽民意，一方面是培力、賦權人民，一方面也可影響政府的公共政策，形成一種政府與人民的夥伴關係。

民政局副局長盧政遠說，感謝區公所協力推動，並肯定提案人關懷在地公共事務的公民精神，南區及東勢區共有25項提案，經過兩階段網路票選由市民選出每區6個提案，這些提案後續將由市府各權責機關落實執行。

有許多公民積極的參與了長達4個月漫長的提案、協調及投票的過程，不遺餘力地對市政建設提出了自己的主張，這些主張不是利己的服務，而是具有高度公共性與社會意義的提案

，從生活中的人身安全、服務老幼，與行動不便者的社會正義、環境友善的公共建設，到具備在地歷史脈絡的社區活化等，都顯示提案人利他的公民精神與素養。

林佳龍強調，民眾的提案反映許多市民最立即面對的問題，也提出符合在地環境與脈絡的解決方向，更重要的是許多不同以往意見領袖的提案人站了出來，貫徹自己的價值在這個城市之中。

年輕藝術工作者對於舊社區復興的新想像，教育者與照護者替無法發聲的老人與孩童爭取更好的生活與服務，這些提案人都是創造美好城市的一個種子，透過參與式預算的機會，獲得一個萌芽茁壯的機會，成為持續改變城市的重要力量。

(中時)