驚！消基會爆學童文具塑化劑超標400倍

2018年04月17日 11:44 中時 洪安怡

學童使用的文具驚傳塑化劑超標。消基會今公布針對文具用品所進行的塑化劑含量測試，結果發現22件樣品中，有5件樣品超出0.1％限量標準150~400倍，包含筆袋、握筆器等，若幼童不慎舔食，恐危害身體健康，呼籲經濟部標檢局應重新思考，將學童文具納入應施檢驗項目。

檢驗局曾於2012年1月12日制定公布CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」國家標準，並於當年調查市售橡皮擦，發現竟有高達6成含有過量的塑化劑；消基會於2015年也曾進行市售文具商品調查，也發現塑膠墊板塑化劑超過標準許多，去年標檢局又針對「塑膠軟質桌墊」再進行測試，結果發現20件樣品中還是有4件塑化劑過量。

為了解文具用品塑化劑含量是否超標，消基會於上個月在新北市連鎖生活用品店、文具店購買22件文具樣品，包含握筆器及筆套9件、筆袋6件、原子筆和自動鉛筆類7件，調查最常見的塑化劑鄰苯二甲酸酯類（Phthalate Acid Esters, PAEs）含量。

依據CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」規定，8種鄰苯二甲酸酯類含量總和不得超過0.1％，但此次調查的22件樣品中，竟有5件含量不符規定，其中4件鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）含量介於15％~40％，1件鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯2（DEHP）含量超過20％。

消基會指出，塑化劑可經由皮膚直接接觸進入、呼吸吸入、咬嚼食入、醫療注入、或母體進入人體，發育中的學童若經常接觸，可能影響包括男性陰莖短小、隱睪症、女性性早熟等，塑化劑超標者，依《消保法》第36條暨38條，應要求業者回收並命其限期改善、銷燬或退運，業者若違反，得依據該法第58條處6~150萬元。

消基會董事長游開雄指出，由於文具用品並非標檢局的應施檢驗項目，沒有主管機關高密度稽查，但市面文具商品不斷推陳出新，安全性有待政府把關，呼籲標檢局應考慮增加應施檢驗項目，不時抽檢市售文具商品，淘汰不合格商品，以確實保障消費權益與健康。

(中時)