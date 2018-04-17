遭性侵又被泰警狂問過程 台女現身：二度傷害很崩潰

2018年04月17日 11:47 中時電子報 張國欽

到泰國曼谷按摩店遭性侵的台灣女子，現身說明當時經過，她回憶，27歲泰國按摩師趁二樓沒人，先觸碰她的敏感部位，後來還摀住她的嘴巴強行性侵，還說：「事後泰國警方一直問她遭性侵過程，讓她很崩潰。」。

被害人接受《東森新聞》訪問時表示，她和4名朋友都是第一次去泰國自由行，並到網路介紹的便宜「Tony Thai Massage」按摩，沒想到腳底按摩到一半，就問要不要泰式按摩，未經同意就自動更換成男按摩師。

被害人說：「我被帶到二樓小房間，後來隔間客人離開，男按摩師開始露出本性，觸碰到我的下體，我就跟他說NO！然後我有聽到就是.有發出一些聲音（撕保險套），他轉過來直接把我褲子脫掉性侵我。」

事發當時因為店裡音樂開得大聲，沒人知道出事，「我當時無法反抗，他壓在我身上、壓在我腿上，他就摀住我嘴巴不讓我叫。」被害人匆匆付帳並給小費，她解釋，是因嚇傻只想付錢了事。但對方卻說成：「因為我滿意他的服務，這我不能接受。」

被害人離開店家才跟朋友哭訴遭到侵犯，隨即一同到泰國當地警局報案，卻造成二度傷害，「警方一直問我性侵過程，讓我很崩潰。」她說。

性侵台女的男按摩師(如圖)，事後辯稱是你情我願。（圖／翻攝「曼谷大水」臉書社團）

淫魔按摩師事後坦承有性侵，卻辯稱是兩情相悅，還說，女方和他發生完關係後，除支付200元泰銖（約188元台幣）按摩費外，還給他100元泰銖（約94元台幣）的小費。

據了解，該按摩師已到職2年多，常被男女觀光客指定。老闆娘Faai受訪時表示，她不清楚事發經過，該員工平常也沒什麼異狀，果查證屬實，絕對會開除員工。按照泰國法律，沒定罪前不能扣押犯人，因此他案發隔天繼續回按摩店工作。

(中時電子報)